Η Έλλη Πασπαλά για μια συναρπαστική συναυλία στην Τήνο

Ύστερα από μία συναρπαστική χειμερινή σεζόν, η παράσταση που μάγεψε το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει τώρα σε όλη την Ελλάδα!



"Εlly loves jazz - Vol.2"



Μία παράσταση αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, με βασική ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά και συν-δημιουργούς επί σκηνής τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν.



Το Σάββατο 19 Αυγούστου, η Έλλη Πασπαλά και οι συνεργάτες της εμφανίζονται στο Θέατρο στον Κουμάρο στην Τήνο.



Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.

Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χολιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.



Τραγούδια όπως το "Cry me river", το "The man I love" και το "My funny Valentine" θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το " Fly me to the moon" και το "You don't know what love is", αλλά και με κάποια "standards" της Έλλης, όπως το "Ain't no sunshine" και το "Lonely at the top".





Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, με μεγάλη παρουσία στη jazz σκηνή της χώρας, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη σκηνή για να μας αφηγηθεί ξανά, με τον πιο γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά -όπως μόνο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί.



Mαζί με τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο - και με την συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Tommy Lynch, μας προσφέρουν την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που καθόρισε τον προηγούμενο αιώνα και παραμένει ζωντανή και ελκυστική για πάντα.



Συντελεστές:

Έλλη Πασπαλά - φωνή

David Lynch - σαξόφωνα, φλάουτο

Τάκης Φαραζής - πιάνο

Tommy Lynch-σαξόφωνο



Ήχος: Τάκης Σπυρόπουλος

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου



Management/Παραγωγή: PROSPERO, www.prospero.com.gr

INFO ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Θέατρο στον Κουμάρο, Τήνος

Ώρα έναρξης : 21:00

Σημεία προπώλησης: Κατάστημα Παρτέρι στη Χώρα, Μουσείο Κώστα Τσόκλη στον Κάμπο

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα υπάρξει λεωφορείο για το θέατρο με αναχώρηση στις 20:15 από τον Εξωτερικό Λιμένα - Παιδική χαρά (περιοχή Παλλάδα).

Εισιτήριο: 4 ευρώ μετ'επιστροφής

