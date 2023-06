«O Άνθρωπος Που Έπεσε στη Γη» του Νταν Βάτερς

Οι εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν ένα graphic novel βασισμένο στην καλτ βραβευμένη ταινία του Νίκολας Ρεγκ με τον θρυλικό Ντέιβιντ Μπόουι. Το σενάριο είναι του Νταν Βάτερς και η εικονογράφηση του Dev Pramanik.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κείμενο για την ταινία, με αδημοσίευτες μέχρι τώρα φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Ο μυστηριώδης εξωγήινος Τόμας Τζερόμ Νιούτον πέφτει στη Γη σε μια αποστολή να σώσει τον ρημαγμένο από την ξηρασία πλανήτη του Ανθέα από την οικολογική καταστροφή. Αποφασισμένος να βρει έναν τρόπο να μεταφέρει νερό πίσω στον ετοιμοθάνατο κόσμο του, ο Νιούτον αρχίζει να πουλάει πατέντες για προηγμένη τεχνολογία, αλλά η επιτυχία του σύντομα τον κάνει στόχο τόσο της κυβέρνησης όσο και μιας μοχθηρής αντίπαλης εταιρείας. Καθώς η αποστολή του καταλήγει να διαρκεί χρόνια, ο Νιούτον συνειδητοποιεί πως ενδίδει στις υπερβολές του κόσμου μας και επιζητά απελπισμένα να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Πρωταγωνιστές της καλτ ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1976 ήταν εκτός από τον David Bowie, οι Candy Clark και Rip Torn. Η ταινία βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 1963 του Walter Tevis, συγγραφέα των βιβλίων The Hustler, The Color of Money και The Queen’s Gambit και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Η έμπνευση του graphic novel δεν ήταν το βιβλίο του Tevis αλλά η ταινία του Νίκολας Ρεγκ κι ειδικά η εμβληματική παρουσία του Ντέιβιντ Μπόουι μέσα σε αυτήν, στον ρόλο που φτιάχτηκε για να τον παίξει ο Thin White Duke, με τον τίτλο της ταινίας να περιγράφει νομοτελειακά μετά την επιτυχία της την ίδια την ύπαρξη του ως καλλιτέχνη, ανθρώπου, ιδιοφυίας.

Οι θαυμαστές της ταινίας θα απολαύσουν τη νέα οπτική αλλά και η νεότερη γενιά θα γνωρίσει την ιστορία μέσα από ένα διαφορετικό μέσο. Η παρουσία πάντως του Mπόουι είναι έντονη σε κάθε σελίδα.

Η φροντισμένη μετάφραση είναι του Χρήστου Τσέλιου και περιλαμβάνει οχτώ σελίδες με προσχέδια χαρακτήρων και εξωφύλλων από τον Dev Pramanik. Επίσης ένα τετρασέλιδο με τα στάδια της μεταφοράς του σεναρίου στην τελική εικονογράφηση καθώς και δωδεκασέλιδο άρθρο της ταινίας με εξήντα αδημοσίευτες φωτογραφίες.

