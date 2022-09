Η Έφη Φουρίκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής «Πνοές»

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στην γκαλερί Art Appel η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Έφης Φουρίκη με τίτλο «Πνοές».

Όπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης Δρ. Αθηνά Σχινά στο κείμενό της «Η πραγματικότητα δεν έχει μόνον πολλά, αλλά και άδηλα πρόσωπα. Έχει ανεκδήλωτα επίπεδα για το βιαστικό βλέμμα, που όμως εκείνα παρότι είναι δυσδιάκριτα, με βεβαιότητα υφίστανται στις δικές τους ιδιοσυχνότητες. Άλλωστε, με την οργανική τους παρουσία και τις επενέργειές τους, υποστηρίζουν τις μυριάδες όψεις και λειτουργίες της ζωής. Αυτά τα φανερά και ταυτοχρόνως αφανέρωτα επίπεδα της ζωής, την κάνουν να είναι πολυδιάστατη κι αδαπάνητη, μυστηριώδης και γοητευτική, γνωστή και ταυτοχρόνως απροσδόκητη, αινιγματική μα και μοναδική.

Μέσα από τα δικά της μάτια, βλέπουμε τα συνήθως ασπρόμαυρα φυτά της Έφης Φουρίκη να αποκτούν οντότητα και ηχητική σχεδόν δόνηση, αποκαλύπτοντάς μας σταδιακά τις πορείες που ακολουθούν κατά την διάρκεια της γήινης παρουσίας τους όπως και του θανάτου τους, αναπνέοντας μέσα από τις ανεπίγνωστες κινήσεις ή τις «σεισμικές» δονήσεις τους που η ζωγράφος τις συλλαμβάνει και σαν τον παλμογράφο τις καταγράφει, αποκαλύπτοντας όχι μόνον τις δυσδιάκριτες διαπνοές της υλικής «οργανικότητας» των φυτών, αλλά και την «μετάπραξη», (όπως θα ανέφερε ο Γιάννης Χρήστου) των μεταισθήσεων του ορατού.

Βλέποντας αυτή την ελεγειακής ατμόσφαιρας εικαστική «χλωρίδα» της Έφης Φουρίκη, που μας φέρνει εκείνη, με λεπτότητα και τρυφερότητα, στο προσκήνιο της όρασης –και της συναίσθησης- ερχόμαστε σε επαφή με συχνότητες, ενέργειες και υπαρκτές δονήσεις του αθέατου κόσμου, (που λειτουργούν πέρα από το χρωματικό φάσμα). Η τέχνη, με τον δικό της ποιητικό τρόπο, μας καθιστά αντιληπτή, από μια διαφορετική εδώ σκοπιά, την «ελαφρότητα του είναι», αλλά και την σημασία της «κιναίσθησης», ανοίγοντας ταυτοχρόνως γέφυρες μιας ουσιαστικότερης προσέγγισης της φυσικής επιστήμης προς τα ανεξερεύνητα εδάφη της μεταφυσικής».

Βιογραφικό

Η Έφη Φουρίκη κατάγεται από την Σαλαμίνα. Αρχικά σπούδασε στο Τμήμα Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Το 1991 εισήχθη στην Α.Σ.Κ.Τ από την οποία αποφοίτησε το 1997. Στο Εργαστήριο Ζωγραφικής, είχε δάσκαλο τον Νίκο Κεσσανλή και στην Σκηνογραφία τον Γιώργο Ζιάκα. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Παιδαγωγικής, τα οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία. Mε το Πρόγραμμα Erasmus παρακολούθησε μαθήματα Γλυπτικής στην Σχολή Facultade de Belas Artes της Valencia (Ισπανία, 1995).

Έργα της εξέθεσε σε Αθήνα και Αμβέρσα, στα πλαίσια της Μπιενάλε Νέων Ευρωπαίων καλλιτεχνών “Germination Χ”, παρακολουθώντας παράλληλα και Σεμινάρια στα Multimedia, (Miskolc Ουγγαρίας).

Έχει παρουσιάσει τα έργα της σε ατομικές εκθέσεις στο «workshop» dionisis+kirki το 2011 (factum11), στη TinT gallery το 2009 (project room) και το 2002 και σε ιδιωτικό στούντιο Tai Chi το 2000.

Έχει λάβει μέρος, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ομαδικές εκθέσεις: Το Πέρασμα, Ίδρυμα Κυδωνιέως, 28οι Πλόες: Mικρασία 1922-2022, Άνδρος, 2022, Burn in, Συνοικισμός Χαλανδρίου, 2022, Back to Athens 9 - No apocalypse now, Aθήνα, 2022, Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα, 2020, Salon de la mort, Espace Bertrand Grimont, Paris, 2020, l’OEil Ecoute, Ancienne Abbaye de Grestain, Normandy, France, 2018, Orange water 3 - Reflections of Origin, Ολλανδικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2018, MinerART, Μουσείο Ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2016, Γυναικεία Μυκονιάτικη ενδυμασία - Μια σπουδή στον Αιγιακό πολιτισμό, Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, Αθήνα, 2015, Η ομορφιά γεννιέται στο σκοτάδι ΙΙ, Βίλα Πετρίδη, Δημήτρια, Θεσσαλονίκη, 2015, Mετάβαση, Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, 2013, Πεδίο Δράσης Κόδρα, Θεσσαλονίκη, 2010, Liquid, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο, 2008, Διάλογοι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2006, A 8 Wo-men show, γκαλερί Por Amor a Arte, Πόρτο Πορτογαλίας, 2003, Τoxic, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, διοργάνωση ΔΕΣΤΕ- WWF Eλλάς, Αθήνα, 2001, Face to face, Instanbul-Turkey, 2000, “Biennale Mladih’’, Biennale of Young Artists, Moderna galerija Rijeka, Croatia, 1997.

Έχει επίσης εκπονήσει πλήθος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες. Είναι μέλος της Ομάδας publicarthistory.org, που αποσκοπεί στην έρευνα μεθόδων διάχυσης της γνώσης, γύρω από την Τέχνη και την Ιστορία της, στην Εκπαίδευση, αλλά και στο ευρύ κοινό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Εγκαίνια

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

ώρα 18:00 - 23:00

Διάρκεια

8 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2022

