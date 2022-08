15o Arc For Dance Festival: Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού επιστρέφει

Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL γιορτάζει τα δεκαπέντε χρόνια δράσης του επιβεβαιώνοντας την πίστη του στην ανοιχτή δυναμική του χορού όπως αυτή εκφράζεται στη διαρκή αλληλεπίδρασή του με άλλες τέχνες και εκφράσεις.



Με κεντρικό σύνθημα «Fall-into-place», η διοργανώτρια εταιρεία του φεστιβάλ, DAN.C.CE Unitiva, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves, σχολιάζει χαρακτηριστικά την φετινή θεματική: «Γλώσσες πολλές, ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική, συνδέουν την πτώση με τον τόπο σε μια παράξενη εικόνα ελεύθερης γείωσης των σωμάτων». Το ARCFEST15 ξεκινά από τη διαπίστωση αυτή, καθώς ταυτόχρονα συνδέεται με την πραγματικότητα που ορίζουν οι κάθε λογής κρίσιμες μετατοπίσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, περιβαλλοντικές αλλαγές, πολεμικές καταστροφές και μεταναστευτικές ροές.





Σε αυτή τη βίαιη κίνηση/πτώση των σωμάτων, το Φεστιβάλ στοχάζεται «τον τρομακτικό πόθο του ανήκειν». Προτείνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο χορός μας δείχνει τι σημαίνει να έχει και να αφήνει κανείς έναν τόπο, να βρίσκει δηλαδή το σημείο στο οποίο ταιριάζει μια δεδομένη στιγμή (fall into place) και να προχωρά χωρίς να το κατέχει.»



Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Φρόσω Τρούσα, σημειώνει: «Όλα τα χορευτικά έργα στο φετινό #ARCFEST15 συναντώνται στον εξαιρετικό τόπο όπου το ανήκειν σημαίνει την επιλογή ελεύθερης, ισότιμης συμπόρευσης, και εστιάζουν σε εκδοχές της περίπλοκης αυτής συνθήκης: στη λοξοδρόμηση, το γίγνεσθαι από κοινού, την ατίθαση αγάπη, τις εμπρηστικές εναντιώσεις και επακόλουθες συμφιλιώσεις, την ποιητική της ατέλειας και της αστάθειας, τον συντονισμό με ξένους ήχους, τα μοτίβα της φυγοδικίας, το «μουρμούρισμα» –τους οργανικούς συσχετισμούς των πουλιών στο πέταγμά τους–, την ξαφνική αιώρηση, τη δραστική αμφισβήτηση της επικράτειας, την αποτροπή του φόβου.»



To φεστιβάλ, που φέτος ξεκινά με την ενότητα ARC_for All, ένα συμπεριληπτικό εργαστήρι χορού και σύνθεσης χορογραφίας σε συνεργασία με τη Liminal (6-12/9), περιλαμβάνει επίσης στο πρόγραμμά του virtual reality εγκαταστάσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ARC_hitects, 18/9), δημιουργίες νέων χορογράφων στο Θέατρο Ροές (Prime Movers, 24–25/9) και κορυφώνεται με τις παραστάσεις του κεντρικού φεστιβάλ όπου 7 πρωτότυπα χορευτικά έργα (3 στην παγκόσμια πρεμιέρα τους και 4 σε πρώτη παρουσίασή τους στην Αθήνα) θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (MAIN FESTIVAL, 29/9–2/10), Οι παραστάσεις του κεντρικού φεστιβάλ θα μεταδοθούν ζωντανά διαδικτυακά (ARC_Flow), ενώ το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ συμπληρώνουν τα masterclasses και σεμινάρια για επαγγελματίες χορευτές (ARC_hothouse, 27/9–1/10) στον χώρο του Dance Cultural Centre (DAN.C.CE).

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν φέτος στο 15o ARC FOR DANCE FESTIVAL (αλφαβητικά) είναι οι Alessandro Carboni, Silvia Gribaudi, Andreas Hannes, Bush Hartshorn, Igor and Moreno, Le Grand jete, Δάφνη Αντωνιάδου, Γιάννης Αντωνίου, Αναστασία Βαλσαμάκη, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Χριστιάνα Κοσιάρη, Χάρης Κούσιος, Ηλίας Λαζαρίδης, Ιωάννης Μανταφούνης, Ελιάν Ρουμιέ, Εμμανουέλα Σακελλάρη, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Συντονίστρια των ARC_Dialogues θα είναι η Χρυσάνθη Μπαδέκα.



Το ARC FOR DANCE FESTIVAL υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media