Η Καρολίνα Ροβύθη ζωγραφίζει την Ελλάδα

Λευκό, μπλε, θάλασσα, ήλιος, ανατολή, ηλιοβασίλεμα, φως, ελιά. Η ζωή στην Ελλάδα δεν είναι απλά μία τυπική συνθήκη. Είναι συναίσθημα. Ένα συναίσθημα που συντροφεύουν οι ήχοι των τζιτζικιών, οι ακτίνες του ηλίου σε όλες τους τις αποχρώσεις, το αλάτι στο σώμα, το μπλε που ηρεμεί τους, κουρασμένους από την οθόνη και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, αμφιβληστροειδείς.

Η ζωή στην Ελλάδα είναι εμπειρία. Για όσους αγαπούν το φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο και φροντίζουν για την ψυχική τους ευδαιμονία. Μία εμπειρία αποτυπωμένη πλέον σε χαρτί υψηλών προδιαγραφών. Σε ένα βιβλίο φτιαγμένο με μεράκι - μία ελληνική λέξη επίσης συναίσθημα. Σε ένα βιβλίο ταξιδιάρικο και προσεγμένο. Όπως η Καρολίνα Ροβύθη. Μία εικαστικός που αγαπά την λεπτομέρεια, την υψηλή αισθητική, την Ελλάδα.

Μία συλλογή πολύχρωμων, φωτεινών και ενδυναμωτικών έργων τέχνης που επιδεικνύουν την ομορφιά, το πνεύμα και τη δύναμη της χώρας μας, ακόμα και σε καιρούς ταραγμένους. Το «All You Need Is Greece» αιχμαλωτίζει στις σελίδες του την γεύση και την αύρα της Ελλάδας. Ιστορικά σύμβολα, διαχρονικές συνήθειες που πλέον έχουν γίνει μέρος της παράδοσης μας, στοιχεία της σύγχρονης εποχής αποτυπώνονται με έντονα χρώματα και μοντέρνα εικονογράφηση. Το παρελθόν συναντά το παρόν σε ένα λεύκωμα που θέτει με αισιοδοξία τα θεμέλια του μέλλοντος.

Ένα υπέροχο βιβλίο για να συνοδεύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, το ταξίδι προς τον προορισμό σας ή να χαρίσετε σε πρόσωπα που αγαπάτε. Κυκλοφορεί από την Key Books.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media