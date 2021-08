Αυτή την Παρασκευή 27 Αυγούστου, οι Electro Vampires & οι ΡΕΥΜΑ 102 έρχονται live στην ΥΦΑΝΕΤ για να μην αποχαιρετήσουμε το Καλοκαίρι, για να μην πάψουμε να προσπαθούμε για όσα μας ενώνουν, για να μην έχουμε κλειστά τα μάτια μας σε όσα συμβαίνουν, για να μην ξεχάσουμε πως είναι ένα πραγματικό live, για να μην εγκαταλείψουμε τις μουσικές που αγαπάμε, για να μην εθιστούμε στην μοναξιά.

Πληροφορίες για το συγκρότημα

Οι Electro Vampires…

Lens: guitar, Sugar: vocals, George Manos: drums, Nick: bass guitar, Gosha: synthmachinez



• Δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2010.

• Η ιδέα της δημιουργίας τους ξεκίνησε από το «Glastonbury» της Αγγλίας.

• Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2012 και είχε τίτλο «Behind the eyes of the shadow».

• Αγαπούν τα live και είναι κοινό μυστικό πως στην σκηνή η χημεία τους απογειώνεται.

• Με ήχους post punk μας εισάγουν στη δική τους μουσική, τη δική τους φιλοσοφία, τη δική τους ενέργεια.





ΡΕΥΜΑ 102...

• Οι ΡΕΥΜΑ 102 είναι ένα συγκρότημα με synth punk, new wave επιρροές.

• Σχηματίστηκαν τον Οκτώβριο του 2015 στην Θεσσαλονίκη.



Ιnfo:

Electro Vampires & ΡΕΥΜΑ 102 Live

Παρασκευή 27 Αυγούστου

ΥΦΑΝΕΤ / Before Midnight

