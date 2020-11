50 λεπτά με την Kylie Minogue

Η Kylie Minogue κάνει μια παγκόσμια παράσταση ζωντανά με τίτλο "Kylie: Infinite Disco".

To show θα έχει διάρκεια 50 λεπτών μέσα στα οποία η Aυστραλή τραγουδίστρια της ποπ που είναι στιχουργός και ηθοποιός, θα ερμηνεύσει κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ «Disco» καθώς και μερικά από τα κλασικά τραγούδια της.

Join me on a journey to my INFINITE DISCO, a performance spectacular streamed across the globe on November 7! 🌎🌍🌏 https://t.co/fmwpRn6sMw ... pic.twitter.com/AN2v8FEDhE