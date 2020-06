Θεατές μπαίνουν σε ονειρικά δωμάτια και συναντούν τους κατοίκους τους!

Το “No man is an island entire of itself” (Μτφρ: “Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος ένα ολό-κληρο νησί”), η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας VASISTAS, ένα έργο – πρόσκληση σε μια νοερή περιπλάνηση, παρουσιάζεται απ’ την 1η έως τις 5 Ιουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια, δέκα κάθε φορά θεατές συναντούν τους πέντε κα-τοίκους τους, οι οποίοι ως άλλα εκθέματα συνομιλούν με τους «έγκλειστους εαυτούς τους». Καθο-δηγούμενοι από μια γυναικεία φωνή στα ακουστικά που φορούν, οι επισκέπτες προχωρούν όλο και βαθύτερα σε μια νοερή περιπλάνηση στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων -1 του μουσείου. Μέ-σα από τις ποιητικές τους αυτές συναντήσεις, οι θεατές καλούνται να βιώσουν μια προσωπική δια-λογιστική εμπειρία.

Με το φως να δημιουργεί περιβάλλοντα και αρχιτεκτονική, με έντονη χρήση οπτικοακουστικών ερε-θισμάτων, με λόγο έντονα ποιητικό, οι θεατές παρακολουθούν την πραγματικότητα να διαστρεβλώ-νεται και την προσωπική τους αντίληψη να διευρύνεται. Καθένας απ’ αυτούς θα ζήσει μόνος μια πορεία προς τη δική του ουτοπία.

Η πρώτη εκδοχή του έργου παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του μου-σείου στις 22, 23 και 24 Μαΐου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια αχαρτο-γράφητη θεατρική εμπειρία που άντλησε υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανό-νες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.

Η δεύτερη εκδοχή, ως live art έργο με παρόντα πια τα σώματα των ερμηνευτών, παρουσιάζεται τώρα στον φυσικό του χώρο, στο κτήριο του μουσείου, ως μια από τις πρώτες δράσεις της πολυαναμενόμενης επανεκκίνησής του.

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη

Δραματουργία: Ευθύμης Θέου, Αργυρώ Χιώτη

Μουσική - Σχεδιασμός ήχου: Jan Van de Engel

Επιμέλεια βίντεο - εικαστικός συνεργάτης - φωτογραφίες: Μπάμπης Μακρίδης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κώτσου

Οργάνωση παραγωγής: Στέφανος Σκουλικάρης

Τεχνική υποστήριξη: Μάνος Μελισσώτης - AVolution AUDIOVISUAL

Παραγωγή: VASISTAS theatre group

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κουμπαρούλη, Έκτορας Λιάτσος, Ρίτα Λυτού, Κώστας Σεβδαλής, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

No man is an island entire of itself

Live-art έργο

Μέρες παραστάσεων: 1, 2, 3, 4, 5 Ιουλίου στο ΕΜΣΤ

Ώρα έναρξης: 19:30 & 21:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Δωρεάν είσοδος κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέγιστος αριθμός θεατών: 10 άτομα