Max Cooper in Athens: Ένα εκθαμβωτικό show

Ο καινοτόμος παραγωγός της techno Max Cooper έρχεται στην Αθήνα για ένα εκθαμβωτικό οπτικοακουστικό show όπου θα προβάλλει το νέο καλλιτεχνικό του όραμα “Yearning for the Infinite” στην εντυπωσιακή αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις 9 Δεκεμβρίου 2019.



Γεννημένος στην Β.Ιρλανδία και με έδρα το Λονδίνο, o Max Cooper είχε πάντα ένα αμείωτο ενδιαφέρον για τον κόσμο της επιστήμης και την μουσική. Το 2008 απέκτησε Phd στην βιοπληροφορική ενώ παράλληλα το ίδιο διάστημα εξερευνούσε τον πολύπλοκο αλλά μελωδικό του ήχο με μία εντυπωσιακή πορεία διαφόρων singles που χρονολογείται από το 2007. Το 2010 αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή μουσικής συνδυάζοντας την αγάπη του για τα μοτίβα και τις δομές μέσα από εγκαταστάσεις και οπτικοακουστικά μέσα.



Ο ταλαντούχος παραγωγός της techno έχει ήδη κυκλοφορήσει 3 στούντιο άλμπουμ τα οποία έχουν λάβει μεγάλη κριτική αναγνώριση. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, «Human», κυκλοφόρησε το 2014 από την Fields Records. Mε εκπληκτικές φωνητικές συνεισφορές από την Kathrin DeBoer και την Braids’ Raphaelle Standell-Preston, το «Human» αποτελεί μια άκρως δημιουργική φωνητικά και κινηματογραφικά δουλειά σε κάθε στροφή, με αρκετές δόσεις επιθετικότητας αλλά παράλληλα αποκαλύπτει τους περιορισμούς ενός στυλ που τελικά τελειοποιείται.



Στα τέλη του 2016, κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ, «Emergence», μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας Mesh. Το άλμπουμ εξερευνά την ιστορία των φυσικών νόμων και διαδικασιών, την εγγενή ομορφιά τους και την δράση που έχουν στο σύμπαν, στις ζωές των ανθρώπων και στον κόσμο γύρω μας. Σε συνεργασία με μαθηματικούς, επιστήμονες και εικαστικούς καλλιτέχνες, το «Emergence» είναι ένα πρότζεκτ με καθαρή ηχητική αλχημεία που μόνο ο Cooper θα μπορούσε να παρουσιάσει σε μια τέτοια ενδιαφέρουσα μορφή.



To 2018 μετά από ένα μήνα πλήρης απομόνωσης σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό στην Ουαλία, ο Cooper επιστρέφει με το τρίτο άλμπουμ του, «One hundred Billion Sparks» στην Mesh. Ένα καθηλωτικό άλμπουμ πανίσχυρης και αριστοτεχνικής ambient techno γεμάτο λάμψη, κρυστάλλινους ήχους, ατμοσφαιρικές μελωδίες και με μία εντυπωσιακή σειρά οπτικών μέσων.



O Max Cooper έχει συνεργαστεί με αρκετούς σύγχρονους κλασικούς συνθέτες όπως Michael Nyman, Tom Hodge, Nils Frahm και Bruce Brubaker στην επανεμφάνιση κομματιών του Philip Glass, «Glassforms». Οι ιδιοφυείς παραγωγές του και παραστάσεις έχουν αποφέρει μεγάλες διακρίσεις συμπεριλαμβανομένων αρκετών καταχωρήσεων στο RA top 100 τόσο σε live όσο και σε DJ κατηγορίες. Πολλαπλές sold out εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και το Παρίσι, οδήγησαν σε μία πρόσκληση από το Barbican Centre του Λονδίνου στα πλαίσια του ετήσιου Life Rewired όπου και πραγματοποιήθηκε το ντεμπούτο του «Yearning For The Infinite».