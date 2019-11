4 Concerti Grossi: Η μουσική της εποχής του Μπαρόκ

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 20:30 μ.μ. στην αίθουσα Ωδείο Φίλιππος Νάκας παρουσιάζεται από το κιθαριστικό σύνολο Guitarte η συναυλία με τίτλο “4 Concerti Grossi”, a preparar l’ avvenire, μουσική των συνθετών Corelli, Geminiani, Händel, Vivaldi σε μεταγραφή για 7 κιθάρες από τον Νίκο Χατζηελευθερίου.

Η μουσική της εποχής του Μπαρόκ, για πολλούς μουσικούς, αποτελεί χώρο έρευνας και ανάδειξης ιστορικών και στιλιστικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Για άλλους, πάλι, είναι πεδίο πειραματισμών και τολμηρών διασκευών. Το Guitarte παρουσιάζει λοιπόν, τέσσερα Concerti grossi σε μεταγραφές για 5 έως 7 κιθάρες, με τους κιθαρίστες σε εναλλασσόμενους ρόλους, soli και tutti. Η μουσική των Händel, Vivaldi, Corelli, Geminiani, με τον ήχο της σημερινής κιθάρας, σε απόδοση για κιθαριστικό σύνολο, διεκδικεί μια θέση, στο σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον, για όσους αγαπούν να απολαμβάνουν τη μουσική του 17ου και 18ου αιώνα.

Η σχέση του συνόλου Guitarte με τα κονσέρτα που περιέχονται στο τελευταίο τους CD με τον ομώνυμο τίτλο, ξεκινά από τη σπουδή και τη μελέτη έργων της εποχής για λαούτο (J. S. Bach, S. L. Weiss, A. Vivaldi κ.ά.), περνάει από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία (από τα μαθητικά ακόμη χρόνια) με κιθαριστικά σύνολα κι έχει ως τελευταίο σημείο αναφοράς το έργο του J. S. Bach - Musikalisches Opfer (BWV 1079), το οποίο ηχογράφησε το σύνολο στο προηγούμενο CD Traces.

Πρόγραμμα

Α. Corelli: Concerto Grosso Op.6 No.2 in F major Μεταγραφή (in A major) Νίκος Χατζηελευθερίου για 7 κιθάρες

1. Vivace-Allegro-Adagio 2 Allegro 3. Grave-Largo 4. Allegro

F. Geminiani: Concerto Op. 3 No. 1 in D major Μεταγραφή Νίκος Χατζηελευθερίου για 5 κιθάρες 5. Adagio-Allegro 6. Adagio 7. Allegro

G. F. Händel: Concerto in D minor Op. 6 No. 10 Μεταγραφή Νίκος Χατζηελευθερίου για 5 κιθάρες 8. Overture-Allegro 9. Air 10. Allegro 11. Allegro 12. Allegro moderato

Α. Vivaldi: Concerto Grosso Op. 3 No. 8 in A minor Μεταγραφή (in B minoir) Μεταγραφή Paul Gerrits-Jacques Chardonnet για 7 κιθάρες

13. Allegro 14. Larghetto e spiritoso 15. Allegro