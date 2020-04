Ελένη Χατζίδου: Η επική «μάχη» που δίνει με την κόρη της, Μελίτα!

Πόσες φορές έχετε δώσει κ εσείς επικές μάχες για να φαει το φαγητό του το νινι σας?😛 Ξεκινήσαμε πριν λίγο καιρό τις φρουτόκρεμες κ τις λαχανοκρεατοκρεμες κ το τι φαγητοχειροβομβιδα πέφτει δε λέγεται🤪 Έχω φάει κρέμα στο μάτι,στα μαλλια κ φυσικα στα ρουχα κ στη μάχη του φαγητού το σκορ είναι πάντα Μαμα-Μελιτα 0-1😂 #kidscomgr #joiebaby #joiemultiply

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on Apr 26, 2020 at 4:33am PDT