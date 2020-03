Δούκισσα Νομικού: Η νέα της ανάρτηση είναι τροφή για σκέψη!

Σήμερα που είχε τόσο ωραία μέρα βγήκαμε στον κήπο και ο γιος μου έψαχνε για άλλη μια φορά ένα μικρό λουλούδι για να κόψει και να μου φέρει. Κάποια στιγμή τον είδα να κοιτάζει με μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή την αριστερή μαργαριτούλα. Για αρκετή ώρα. Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα «μα καλά, τι κοιτάζει τόση ώρα, άλλη μία μαργαρίτα είναι». Πήγα όμως κοντά του και κοίταξα και γώ. Ναι, άλλη μια μαργαρίτα. Κοίταξα καλύτερα. Και τελικά κατάλαβα τι του είχε τραβήξει το ενδιαφέρον. Το πολύ μικρό κουνούπι που καθόταν ακίνητο στο πάνω άσπρο φύλλο του. (Για δες προσεκτικά, εκεί είναι 😏) Γιατί σας το λέω τώρα αυτό; Γιατί τώρα που ο χρόνος δεν τρέχει, τώρα που δεν μας κυνηγάει κανείς, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια των παιδιών. Με κάθε λεπτομέρεια. Να ζήσουμε την κάθε στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο. Να δούμε το λουλούδι και να το κοιτάξουμε καλά... Πόσο ωραία χρώματα έχει, πόσα φύλλα έχει, να το μυρίσουμε και να κλείσουμε τα μάτια για να σκεφτουμε τι μας θυμίζει η μυρωδιά του. Να ζήσουμε τη ζωή. Έτσι απλά. #foodforthought #menoumespiti

