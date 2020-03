Μαραβέγιας - Μποφίλιου: Μας καλoύν στη «συναυλία» τους στο Instagram

Το κορίτσι αυτό που όμοιο του δεν έχει, που το υπεραγαπώ και το θαυμάζω, θα μου-μας κάνει παρεάκι αύριο Τρίτη στις 16:00 εδώ στο instalive, στην «Καραντίνα Παγκράτι», που εγκαινίασα με το λαμπρό μου φίλο και φιλόσοφο @theofanistasis και τον ψηφιακό ανθρωπισμό του. Η @natassabofiliouofficial με την φωτεινή καρδιά της και το ζεστό της χαμόγελο στην καραντίνα της Τρίτης. Δεχόμαστε παραγγελιές, ερωτήσεις και τσακίρ κέφι σας λέμε και κανα τραγουδάκι. Με κάλτσες αγάπη και πιτζάμες θα το περάσουμε κι αυτό αδέλφια❣️ («Καραντίνα Παγκράτι», επεισόδιο 2) #maraveyas #karantinapagrati #liveoninstagram #menoumespiti #alladenthapethanoumekiolas

