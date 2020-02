Παντελής Παντελίδης: 4 χρόνια από τον θάνατό του-Το μήνυμα του αδελφού του

Και όμως περάσανε 4 χρόνια !!!Απίστευτο!!!Οποίος λέει ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει είναι μεγάλος ψεύτης !! Είσαι εδώ κάθε μέρα κάθε ώρα κάθε λεπτο κάθε δευτερόλεπτο!!!Η παρουσία σου είναι αισθητή παντού!!!Η πληγή δεν μπαλώνει με τίποτα!!!Μας λείπεις σε αγαπάμε όπως και όλος ο κόσμος!!!Η λατρεία που σου έχει ο κόσμος δεν έχει προηγούμενο !!Τιποτα δεν είναι τυχαίο !!Απλος ταπεινός ο 1ος!!!🙏🙏💛💛 #pq #pantelispantelidis #monopantelos #monopantelos #4

