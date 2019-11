Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Φλορίντα Πετρουτσέλι!

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα τα μηνύματα και της αμέτρητες ευχές που στείλατε ! Εγώ και η Μαίρη είμαστε πολύ χαρούμενες και περιμένουμε με ανυπομονησία το αδερφάκι της!👶🏻🍼#babyloading #family #secondtimemum #happymoments

A post shared by Florinda Petruzzellis Goutou (@florindu) on Nov 13, 2019 at 11:52pm PST