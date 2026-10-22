Αλβανία: Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή - Άγριες συμπλοκές βουλευτών!

Συνεχίζεται η «πολιορκία» του Ράμα από αγανακτισμένους διαδηλωτές

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Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Επεισόδια εντός και εκτός Βουλής στην Αλβανία (βίντεο Star)

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Σε σκηνικό ακραίας έντασης εξελίχθηκε η συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας, όπου βουλευτές ήρθαν στα χέρια μέσα σε πανδαιμόνιο, ενώ παράλληλα η πολιτική πίεση προς τον Έντι Ράμα κλιμακώνεται από τις διαδηλώσεις για δέκατη ημέρα στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Η ένταση που καταγραφόταν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο μεταφέρθηκε και στο εσωτερικό της Βουλής, με πρωταγωνιστές βουλευτές του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος από τη μια πλευρά και κυβερνητικούς.

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Η εικόνα που μεταδόθηκε από τα Τίρανα έδειξε το κοινοβούλιο να μετατρέπεται σε «ρινγκ», την ώρα που βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος φώναζαν «Ήρθε το τέλος σας, ήρθε το τέλος σας, ήρθε το τέλος σας» και επιχειρούσαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, με συμπλοκές ανάμεσα σε βουλευτές της αντιπολίτευσης και της πλειοψηφίας.

Συμπλοκές βουλευτών στο αλβανικό Κοινοβούλιο

Συμπλοκές βουλευτών στο αλβανικό Κοινοβούλιο  

Μεταφορά της έντασης από τον δρόμο στη Βουλή

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο είχε ήδη διαμορφωθεί κλίμα αντιπαράθεσης. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε με φόντο το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης, το οποίο συνοδεύει τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αλβανία.

Επεισόδια έξω από τη Βουλή στα Τίρανα

Επεισόδια έξω από τη Βουλή στα Τίρανα

Επεισόδια έξω από τη Βουλή στα Τίρανα

Η απεσταλμένη του Star στα Τίρανα, Κατερίνα Ρίστα, μετέδωσε ότι η αναταραχή δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα. Όπως ανέφερε, οι διαμαρτυρίες επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις, ενώ νέοι επαγγελματικοί κλάδοι μπαίνουν στο κάδρο των κινητοποιήσεων.

Η απεσταλμένη του Star στην Αλβανία Κατερίνα Ρίστα

Η απεσταλμένη του Star στην Αλβανία Κατερίνα Ρίστα 

Διαδηλώσεις στην Αλβανία και νέες κινητοποιήσεις

Η Κατερίνα Ρίστα μετέδωσε επίσης: «Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η διαμαρτυρία απλώνεται και σε άλλες πόλεις. Σήμερα ξεκίνησαν αποχή από τα μαθήματα και οι καθηγητές των Πανεπιστημίων σε Κορυτσά και Σκόντρα. Επίσης όπως ενημερωθήκαμε αύριο και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας προτίθενται να κατέβουν στους δρόμους».

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Στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφηκαν και καταγγελίες από τον χώρο της εκπαίδευσης. Όπως μεταδόθηκε, καθηγητές υποστήριξαν ότι έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα, με τα οποία ενημερώνονταν πως έχουν φωτογραφηθεί σε διαδήλωση και θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Για το ζήτημα αυτό, η Κατερίνα Ρίστα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star: «Πριν λίγες ώρες καθηγητές κατήγγειλαν ότι έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους από την αστυνομία που τους ενημερώνει ότι τους έχει φωτογραφίσει στη διαδήλωση και θα κληθούν για τις κατηγορίες. Γι’ αυτό ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι δεν είμαστε εμείς οι αποστολείς, ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει και ότι αυτό γίνεται για να προκληθεί πανικός».

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Το μήνυμα από την Ευρώπη προς τον Έντι Ράμα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Έντι Ράμα βρέθηκε στο Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιήθηκε διάσκεψη για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η ένταξη των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Η παρουσία του εκεί συνέπεσε με την κορύφωση της εσωτερικής πίεσης στην Αλβανία, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και τα αιτήματα κατά της κυβέρνησης παραμένουν ανοιχτά.

Στη διάσκεψη, ο Αλβανός πρωθυπουργός δέχθηκε και δημόσιο μήνυμα από ευρωπαϊκής πλευράς. Όπως μεταδόθηκε, ο Μερτς δήλωσε: «Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλώσεις, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αλλού, η βία δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή για καμία από τις δύο πλευρές».
 

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