Γερμανία: Άρπαξαν 3 μηνών βρέφος από το καρότσι του και το σκότωσαν

Οι αρχές το αναζητούσαν από την Πέμπτη

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η τραγική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης ενός βρέφους τριών μηνών, το οποίο αγνοούνταν από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Ρένινγκεν, κοντά στη Στουτγάρδη. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως εντόπισε τη σορό ενός μωρού, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στο αγνοούμενο βρέφος.

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Η σορός εντοπίστηκε μεταξύ του Ρένινγκεν και του Μαλμσχάιμ. «Ενδέχεται να πρόκειται για το αγνοούμενο αγοράκι», ανακοίνωσε η αστυνομία. Η σορός μεταφέρθηκε για ταυτοποίηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ούτε για τα αίτια θανάτου.

Η αστυνομία εντόπισε τη σορό ενός βρέφους στη Στουτγκάρδη - AP Images

Η αστυνομία εντόπισε τη σορό ενός βρέφους στη Στουτγκάρδη - AP Images

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τριών μηνών αγοράκι αγνοούταν από το βράδυ της Πέμπτης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, η μητέρα του μωρού είπε στις αρχές ότι το είχε πάρει μαζί της σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Rewe, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σπίτι της. Όταν επέστρεψαν, άφησε για λίγο μόνο του το μωρό στο καρότσι για να βάλει τα ψώνια στο σπίτι. Βγαίνοντας για να το πάρει είδε ότι το δε βρισκόταν στο καροτσάκι του. 

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«Το παιδί έμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη. Άγνωστο άτομο το σήκωσε από το καρότσι και το πήρε μαζί του», δήλωσε στη Bild ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούντβιχσμπουργκ, Στέφεν Γκράμπενσταϊν.

Εκτιμάται ότι η σορός ανήκει στο τριών μηνών βρέφος που απήχθη από το καρότσι του την Πέμπτη και αναζητούταν από τις αρχές - AP Images

Εκτιμάται ότι η σορός ανήκει στο τριών μηνών βρέφος που απήχθη από το καρότσι του την Πέμπτη και αναζητούταν από τις αρχές - AP Images

Για τον εντοπισμό του παιδιού στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Στις έρευνες συμμετείχαν περίπου 50 αστυνομικοί, 40 σκύλοι έρευνας και διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, ελικόπτερα, drones με θερμικές κάμερες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης σορών. Δυνάμεις του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης κοντά σε σούπερ μάρκετ για να συνδράμουν στην επιχείρηση, ενώ κινητοποιήθηκε και η Μονάδα Ετοιμότητας της Αστυνομίας.

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Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιον ύποπτο, ούτε έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Λούντβιχσμπουργκ βρίσκεται σε εξέλιξη.

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