To Ισραήλ βομβάρδισε σε live μετάδοση την κρατική τηλεόραση του Ιράν!

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε σήμερα περίπου στις 16:40 ώρα Ελλάδας το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ήχους εκρήξεων σε περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη. Νωρίτερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων από μια περιοχή της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου στην πλατφόρμα X. Τους 24 έφτασαν από την Παρασκευή οι νεκροί στο Ισραήλ λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Footage shows the aftermath of the Israeli airstrike on Iran's state broadcaster building in Tehran. https://t.co/DLC3xxlGgZ pic.twitter.com/FqqiOHfMGm

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα και το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB με την παρουσιάστρια να διακόπτει αιφνιδίως τα όσα έλεγε!

The Israeli Air Force has bombed the offices of Iran's state broadcaster IRIB in Tehran a short while ago. Footage shows the moment of the attack. pic.twitter.com/PJUqx2njMg