Ισραήλ: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο μέτωπο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τις εκατέρωθεν απειλές να αυξάνονται.

Τη Δευτέρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει τον εναέριο χώρο από το δυτικό Ιράν μέχρι την Τεχεράνη. Όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός, κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό τις εναέριες άμυνες του Ιράν και τα πυραυλικά του συστήματα.

Την ίδια ώρα, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα για να αντιμετωπίσει τα ιρανικά drones.

«Περισσότερα από 50 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα και κατέστρεψαν περισσότερους από 120 εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους- εδάφους. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους- εδάφους που διαθέτει το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Βροχή» ιρανικών ρουκετών πάνω από το Ισραήλ / AP Photo (Leo Correa)

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έπληξε στη διάρκεια της νύκτας περισσότερους από 20 στόχους στο ιρανικό έδαφος και έχει πετύχει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε συνολικά 24 νεκρούς από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

