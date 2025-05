Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον – Νεκρά δύο μέλη της ισραηλινής πρεσβείας

Επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του προσωπικού της Ισραηλινής πρεσβείας.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, στο μουσείο πραγματοποιούταν εκδήλωση. Οι δύο εργαζόμενοι ήταν αρραβωνιασμένο ζευγάρι που σχεδίαζε να παντρευτεί σε λίγο καιρό.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν στο NBC ότι ένας άνδρας, ο οποίος περπατούσε νευρικά έξω από το μουσείο, άνοιξε πυρ τραυματίζοντας θανάσιμα έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο δράστης φέρεται να φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και συνελήφθη.

Ο δράστης ονομάζεται Ελίας Ροντρίγκεζ, 30 ετών από το Σικάγο. Ο Ροντρίγκεζ δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές με την αστυνομία να πιστεύει ότι ενήργησε μόνος του.

Ο 30χρονος «προσποιήθηκε ότι ήταν μάρτυρας» και περίμενε την αστυνομία για να ομολογήσει.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί λίγο μετά το τέλος της εκδήλωσης.

«Ακούστηκαν μερικοί ακόμη πυροβολισμοί και μετά ένας τύπος μπήκε τρέχοντας στο κέντρο και οι φρουροί ασφαλείας του πρόσφεραν νερό, προσπαθώντας να τον παρηγορήσουν. Είχε κάπως αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Σκέφτηκαν ότι ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών», δήλωσε η μάρτυρας.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως ο συγκεκριμένος άνδρας ζήτησε από την ασφάλεια να καλέσει την αστυνομία και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του λέγοντας: «Εγώ το έκανα, το έκανα για τη Γάζα. Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της Ισραηλινής Πρεσβείας, ο Ισραηλινός πρέσβης δεν ενεπλάκη στο περιστατικό, καθώς δε βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

«Δεν υπάρχει αυτήν την ώρα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα social media το Περιφερειακό Γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον, που συμμετέχει στην έρευνα.

Ο Τεντ Ντόιτς, διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (American Jewish Committee), δήλωσε ότι ο οργανισμός του φιλοξενούσε εκδήλωση στο μουσείο το βράδυ της Τετάρτης.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μια ανείπωτη πράξη βίας σημειώθηκε έξω από τον χώρο της εκδήλωσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Αυτή τη στιγμή, καθώς αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες από την αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη, η σκέψη και η καρδιά μας είναι με όσους επλήγησαν και τις οικογένειές τους», τόνισε.

«Η φονική επίθεση έξω από την εκδήλωση που πραγματοποιούνταν στο Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον – στην οποία τραυματίστηκαν και εργαζόμενοι της Ισραηλινής Πρεσβείας – αποτελεί μια αποτρόπαιη πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας», έγραψε στο Χ ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν.

