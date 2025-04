Ισπανία: Όλα ανοιχτά για τα αίτια του καθολικού μπλακ άουτ

Επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Ισπανία, μετά το πρωτοφανές μπλακ άουτ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ισπανίας, μέχρι τις 04:00 το πρωί τοπική ώρα, το 87,37% του ηλεκτρικού δικτύου είχε επανέλθει σε λειτουργία.

Cheers as power is restored in some areas of Madrid.pic.twitter.com/9T3G9TCInU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 28, 2025

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν το μπλακ άουτ. Αρχικά έγινε λόγος για κυβερνοεπίθεση, όμως στη συνέχεια υπήρχαν πληροφορίες πως οφείλεται σε ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής της βλάβης συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια εξετάζονται διεξοδικά. Η Red Electrica ισχυρίστηκε ότι η διακοπή ρεύματος ήταν εκτεταμένη και εντελώς ασυνήθιστη και οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

The view of Spain from space right now is wild pic.twitter.com/cngBAnztZt — Max Gagliardi (@max_gagliardi) April 29, 2025

Οι χώρες της Ιβηρικής μοιράζονται ενιαίο ηλεκτρικό δίκτυο και σύμφωνα με τους Πορτογάλους, η ανισορροπία τάσης ήταν υπεύθυνη για την κατάρρευση. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που κάνουν λόγο για κυβερνοεπίθεση κατά του ηλεκτρικού δικτύου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αιτίες που μπορεί να προκάλεσαν το μπαλκ άουτ είναι:

Κυβερνοεπίθεση

Υπερπαραγωγή ηλιακής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας που προκάλεσαν «ανώμαλες ταλαντώσεις»

Μπλακ άουτ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισπανία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές που το ζητούν. Μέχρι στιγμής, η Μαδρίτη, η Ανδαλουσία και η Εστρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη δημόσια τάξη και άλλες λειτουργίες.

Επίσης για την ενίσχυση της ασφάλειας αναπτύχθηκαν 30.000 αστυνομικοί.

Λόγω του μπλακ άουτ τα αεροπλάνα παρέμειναν στο έδαφος, οι τηλεπικοινωνίες κατέρρευσαν, ακυρώθηκαν αγώνες διοργανώσεων όπως το τένις Madrid Open, ενώ στους δρόμους επικράτησε πανικός από πολίτες που δε γνώριζαν τι είχε συμβεί.

Just in.



Mass Blackouts in Spain, Portugal and in part of France.



Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, and trains, all down.pic.twitter.com/ETDgtfE9wk — Massimo (@Rainmaker1973) April 28, 2025

Πολλοί έσπευσαν σε ΑΤΜ για να κάνουν ανάληψη μετρητών, κόσμος αναζητούσε απεγνωσμένα δίκτυο τηλεφωνίας, ενώ σειρήνες και κόρνες ηχούσαν στους δρόμους, όπου επικράτησε κομφούζιο.

Υπάλληλοι γραφείου συγκεντρώθηκαν σε δρόμους καθώς δεν δούλευαν οι υπολογιστές τους, και μεγάλες ουρές σχηματίζονταν έξω από τράπεζες, με ορισμένους να εκφράζουν την ανακούφισή τους που δεν παγιδεύτηκαν σε ανελκυστήρες.

Complete blackout situation at the Humberto Delgado airport in Lisbon right now. pic.twitter.com/L9csMYc730 — P&C Guy (@CasualProperty) April 28, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε σύντομο μήνυμά του προς τον ισπανικό λαό, τόνισε πως δεν πρέπει κανείς να ακούει εικασίες και πως το ρεύμα έχει επανέλθει σημαντικά στα βόρεια και στα νότια, χάρη στις διασυνδέσεις του δικτύου με τη Γαλλία και το Μαρόκο.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο επαναλειτουργούν σε όλη τη χώρα.

«Δεν έχουμε ακόμη συμπερασματικές πληροφορίες για τα αίτια. Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες, όπως το κάναμε και σε παλαιότερες κρίσεις, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές», είπε συγκεκριμένα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ελπίζει να αποκατασταθεί γρήγορα η βλάβη και διαβεβαίωσε ότι το κράτος είναι «επί ποδός».

Ο Σάντσεθ σημείωσε επίσης ότι τα συστήματα πληρωμών και ψηφιακών συναλλαγών λειτουργούν κανονικά και δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα δημόσιας ασφάλειας.

Οι τηλεπικοινωνίες όμως είναι «σε κρίσιμο σημείο» και για αυτό οι πολίτες θα πρέπει «να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους με υπευθυνότητα και μόνο για σύντομες κλήσεις».

