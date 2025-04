Το σπάνιο φαινόμενο πίσω το μαζικό μπλακ άουτ σε Ισπανία - Πορτογαλία;

Σε ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία και όχι σε κυβερνοεπίθεση φαίνεται να οφείλεται το μαζικό μπλακ άουτ που έχει «παραλύσει» την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Όπως ανακοίνωσε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN, ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας φαίνεται να προκάλεσαν το μαζικό μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε ότι η αιτία ειναι άγνωστη κι ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Σύμφωνα με αυτόν, η πλήρης αποκατάσταση του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί τα νοσοκομεία της Ισπανίας, μετά το μαζικό μπλακ άουτ / Φωτογραφία AP (Miguel Oses)

Ισπανία-Πορτογαλία: Το μπλακ άουτ «παρέλυσε» τα αεροδρόμια - Ακυρώσεις πτήσεων

Το κολοσσιαίο μπλακάουτ που πλήττει την ιβηρική χερσόνησο είχε συνέπειες και στις αερομεταφορές, καθώς επηρεάστηκαν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις σε ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια, όπως είναι αυτά της Λισαβόνας, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Eurocontrol.

Η διαχειρίστρια εταιρία του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας ανέφερε ότι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση σταμάτησε εντελώς η κυκλοφορία των τρένων.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω του μπλακ άουτ / Φωτογραφία AP (Manu Fernandez)

Μαζικό μπλακ άουτ: Σκηνές χάους στην Ιβηρική Χερσόνησο

Η «μαζική» διακοπή ηλεκτροδότησης που πλήττει ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο και μέρος της Γαλλίας από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, παρέλυσε τις δημόσιες συγκοινωνίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, εγκλωβίζοντας ανθρώπους μέσα σε τρένα, σε ανελκυστήρες και σε άλλους χώρους, προκαλώντας μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις αεροπορικών πτήσεων, με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να πασχίζουν για την αποκατάσταση του δικτύου.

A massive blackout sweeps across Europe, leaving countries like France, Spain, Belgium, and Portugal without power.



The outage cripples critical infrastructure, shutting down airports, halting subway systems, and disrupting communication networks.



Authorities say the cause of… pic.twitter.com/tF3WM7phYP — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 28, 2025

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μετά το μπλακάουτ, η οποία επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Mass Blackouts in Spain, France, Belgium and Portugal



Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, all down.



Humanity at a total standstill !#blackoutEurope #blackout #Spain #portugal #France pic.twitter.com/WqrakRLECK — JUST IN | World (@justinbroadcast) April 28, 2025

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δε λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκκενώθηκαν επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας. Τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκελώνη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τα τηλέφωνά τους στο χέρι, αναζητώντας ματαίως σήμα. Μετρό και τρένα ακινητοποιήθηκαν.

⚡ MASSIVE BLACKOUT IN EUROPE



Residents in Spain, Portugal, France, and Belgium report major outages.

Airports and subways shut down, communication networks hit.

Madrid's Barajas Airport is out of service, El Mundo reports.

No official cause confirmed yet. Chaos unfolds. pic.twitter.com/vZyJOjhEwj — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2025

Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (DGT) ζήτησε από οδηγούς να μην ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητα τους.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιόφωνο RNE, το μπλακάουτ δεν επηρεάζει τα Κανάρια Νησιά και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

