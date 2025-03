Τουρκία: Μεγάλες διαδηλώσεις παρά την απαγόρευση για τον Ιμάμογλου

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Χιλιάδες διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη - Ap Images

Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από κάλεσμα του κόμματος CHP του συλληφθέντα δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

TROUBLE IN TURKEY 🇹🇷 In Istanbul, mass protests erupt as tens of thousands call for pro-genocide Jihadist Erdogan to step down following the arrest of the city’s mayor. pic.twitter.com/ZLMEVtmRJ4 — Zoya ★ (@RealZoya1) March 19, 2025

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών - AP Images

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, οι αστυνομικοί ήθελαν να εμποδίσουν μία ομάδα νεαρών διαδηλωτών που επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, η οποία έχει πλήρως αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Turkey Protests 🇹🇷



Istanbul right now. The protest against Erdogan is only getting stronger. pic.twitter.com/hY63WvNfbp — Open Source Intel (@Osint613) March 20, 2025

Από ένα λεωφορείο, στο οποίο είχε ανέβει, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Εζέλ, απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκέντρωση και είπε προς την αστυνομία:

Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου - AP Images

«Δεν θέλω να βλέπω πλαστικές σφαίρες εδώ. Εάν όχι, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης θα καταστεί υπεύθυνη για ό,τι συμβεί», προειδοποίησε.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu.



In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO — DW News (@dwnews) March 20, 2025

«Ποιοι είστε εσείς που θα ψεκάσετε με δακρυγόνα την ελπίδα της Τουρκίας;» συνέχισε ο ίδιος, συνοδευόμενος από τις φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους που ζητούσε επιτακτικά την παραίτηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη αψήφησαν την απαγόρευση και κατέβηκαν στις μαζικές διαδηλώσεις - AP Images

«Ο δήμαρχος δεν είναι ούτε διεφθαρμένος, ούτε κλέφτης, ούτε τρομοκράτης», συνέχισε και, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόσθεσε: «Ε, Ερντογάν, να φοβάσαι. Οι δρόμοι είναι δικοί μας, οι πλατείες είναι δικές μας!», καλώντας το πλήθος «να μην εγκαταλείψει τον αγώνα μέχρι να απελευθερωθούν ο Ιμάμογλου και οι άλλοι δήμαρχοι».

🇹🇷 FLASH | Le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, principal rival du Président Recep Tayyip Erdogan, a été arrêté en Turquie, accusé de corruption et terrorisme. De larges rassemblement se sont tenus pour critiquer cette décision.



pic.twitter.com/kC8b3ddjUR — Cerfia (@CerfiaFR) March 20, 2025

Το CHP έχει καλέσει και σήμερα Παρασκευή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κρατείται στη φυλακή - AP Images

Εκτός από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, κρατούνται πέντε δήμαρχοι εκλεγμένοι με το CHP και δέκα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, του άλλου μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

If you're wondering what is going on in Turkey...it's still looking pretty hairy. Videos are coming through despite the internet blackouts by Erdogan, including the police using riot controls in Istanbul as well as Izmir. pic.twitter.com/S6465Pup1W — Inside_Israel_Intel (@inside_IL_intel) March 20, 2025

«Αυτοί που σιωπούν απέναντι στην αδικία γίνονται συνένοχοι στην καταστολή», είπε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς (CHP), διαβεβαιώνοντας: «Δεν είμαστε μια χούφτα άνθρωποι, είμαστε εκατομμύρια».

Η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη προσπάθησε να διαλύσει τις διαδηλώσεις - AP Images

Την ίδια ώρα, μια «συναυλία» με κατσαρόλες και κλάξον αντηχούσε σε πολλές συνοικίες της πόλης.

Istanbul, Turquie

La population a manifesté contre Erdogan après l'arrestation de son principal opposant. pic.twitter.com/4lDDJmyfKX — E-BULL🇨🇵🇪🇺🇺🇦🌊🐱✍️P'luminescence⚡️PFM⚡️ (@Virginie2R) March 19, 2025

Το απόγευμα, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα πανεπιστήμιά τους για να καταγγείλουν τη σύλληψη του δημάρχου αλλά και την ακύρωση του πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

«Ο Ιμάμογλου στοχοποιήθηκε επειδή ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για την προεδρία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπασάκ Τζοχτζέ, 24 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γαλατάσαραϊ. «Οι νέοι όπως εγώ δεν θα σιωπήσουμε», είπε από την πλευρά του ο 19χρονος Γιαβούζ, φοιτητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της πόλης.

Και σήμερα Παρασκευή έχει προγραμματιστεί διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη - Ap Images

Η πρόσβαση σε πολλούς ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων παραμένει περιορισμένη στην Κωνσταντινούπολη, για δεύτερη ημέρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 37 άτομα επειδή είχαν αναρτήσει «προβοκατόρικα μηνύματα» στο διαδίκτυο.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση για θεατρινισμούς - AP Images

Εκτός του Ιμάμογλου, άλλοι 80 άνθρωποι συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης και άλλοι 20 αναζητούνται. Μεταξύ αυτών, έξι κατηγορούνται επίσης για «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης», δηλαδή του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

Τουρκία: Τα σενάρια για την τύχη του Ιμάμογλου

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για 2 ακόμα ημέρες. Μέχρι την Κυριακή θα αποφασιστεί το αν θα προφυλακιστεί, με τους πολιτικούς αναλυτές να θεωρούν αυτό το σενάριο όχι τόσο αισιόδοξο.

Όπως εξηγούν, είναι αρκετά δύσκολο η δικαιοσύνη να κάνει «πίσω» και να αφήσει ελεύθερο έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για τόσο σοβαρά αδικήματα και η σύλληψη του οποίου έγινε από τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς, όπως ακριβώς γίνεται στη σύλληψη ενός βαρόνου ναρκωτικών.

Τα σενάρια για την τύχη του Ιμάμογλου δεν είναι αισιόδοξα - AP Images

Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου, τη στιγμή μάλιστα που την Κυριακή, θα ανακοινωνόταν κανονικά η υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές με το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Και ενώ κρατείται από τις αρχές της Τουρκίας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε ανάρτηση στο X για να δώσει τον «παλμό» σε όσους τον στηρίζουν.

Υποστηρικτές του Ιμάμογλου ζητούν την απελευθέρωσή του - AP Images

«Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί», έγραψε ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, κατηγορώντας ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλώντας τα μέλη της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να σταματήσουν την αδικία σε βάρος του.

Τουρκία: Ο Ερντογάν κατηγορεί την αντιπολίτευση για «θεατρινισμούς»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προσπαθεί να καλύψει τα δικά του λάθη και να εξαπατήσει τους πολίτες με «θεατρινισμούς».

Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο του Ερντογάν για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Αναβρασμός επικρατεί στην Τουρκία μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου - AP Images

«Δεν έχουμε ούτε χρόνο για να σπαταλήσουμε σε μάταιες συζητήσεις, ούτε σωρούς χρημάτων για να τα πετάμε απερίσκεπτα», είπε στην ομιλία του στην Άγκυρα.

Τα προβλήματα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «δεν είναι θέματα της χώρας, αλλά μιας χούφτας καιροσκόπων», συνέχισε. «Δεν έχουμε χρόνο να σπαταλήσουμε στους θεατρινισμούς της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.

Μιλώντας επίσης σε πρώην βουλευτές του κόμματός του στη διάρκεια δείπνου ιφτάρ, με το οποίο οι μουσουλμάνοι διακόπτουν τη νηστεία τους τον μήνα του Ραμαζανιού, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την αντιπολίτευση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ότι «οι εμμονές και οι φιλοδοξίες τους έχουν σχεδόν αιχμαλωτίσει το μυαλό τους και έχουν χάσει τη λογική σε τέτοιο βαθμό που επιτίθενται στην αστυνομία μας και απειλούν δικαστές, εισαγγελείς και δικαστήρια».

«Αν προσέξετε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το CHP, τα ΜΜΕ και τις άλλες δομές του δεν απαντά ποτέ στις καταγγελίες που διατυπώνει η Δικαιοσύνη για το θέμα του πτυχίου και το θέμα της διαφθοράς και της κλοπής. Αντίθετα, περιορίζουν το θέμα σε πολιτικά συνθήματα και καταφεύγουν στην ευκολία να προβοκάρουν τη βάση τους και να εξαπατούν το έθνος», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στην ακύρωση του πτυχίου του Εκρέμ Ιμάμογλου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και τις κατηγορίες για διαφθορά, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε:

«Ας έλεγαν ότι αυτό το πτυχίο είναι ένα έγγραφο που αποκτήθηκε με ιδρώτα, μπορούμε να το συζητήσουμε μέσω των αρμοδίων και με νομικά επιχειρήματα. Με τον ίδιο τρόπο, ας έλεγαν, δεν υπήρξε κλοπή, διαφθορά, παρατυπία, αδικία, σκοτεινές και σύνθετες σχέσεις στον δήμο, και μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό με ειδικούς και με νομικές αποδείξεις. Αλλά δεν το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι ότι όλα αυτά και πολλά άλλα είναι αληθινά».

