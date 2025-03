Λονδίνο: Φορτηγάκι έπεσε σε πεζούς στο King's College - Μία φοιτήτρια νεκρή

Ένα φορτηγάκι έπεσε σε πεζούς στη λεωφόρο Strand στο κέντρο του Λονδίνου, έξω από το campus του King's College, όπως επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, το μεσημέρι της Τρίτης 18/3. Νεκρή είναι μία φοιτήτρια, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

O 26χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών.

🚨Breaking News🚨 It seems a van has been driven into a crowd of people at King's College in the Aldwych in Central London. No reports of injuries but people are being treated by paramedics. pic.twitter.com/MrNFKJ718B

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έσπευσαν στο σημείο.

🚨BREAKING: A van has driven into a crowd of people in London.



How many more times do we have to put up with this?



ENOUGH IS ENOUGH. pic.twitter.com/kqPfMHWnCV