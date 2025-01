SpaceX: Χάος στον αέρα από τα συντρίμμια της έκρηξης του Starship

Ο πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη στη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης του υποχρεώνοντας επιβατικά αεροπλάνα να παρεκκλίνουν της πορείας τους.

Ο πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη και διαλύθηκε στο διάστημα μερικά λεπτά μετά την εκτόξευσή του χθες, Πέμπτη, από το Τέξας, υποχρεώνοντας πτήσεις επιβατικών αεροπλάνων πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν τα συντρίμμια που έπεφταν στη Γη, σε μια οπισθοδρόμηση για τη ναυαρχίδα των πυραυλικών προγραμμάτων του Ίλον Μασκ.

Ο έλεγχος αποστολής της SpaceX έχασε την επαφή με τον αναβαθμισμένο Starship, ο οποίος μετέφερε ένα φορτίο ψεύτικων δορυφόρων, αλλά όχι πλήρωμα, οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευσή του από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Νότιου Τέξας στις 5:38 μ.μ (τοπική ώρα, 00:38 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

Σε βίντεο φαίνονται πορτοκαλί φωτεινές σφαίρες να σκίζουν τον ουρανό πάνω από το Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, αφήνοντας πίσω τους καπνό.

