Εξερράγη στον αέρα το Starship του Έλον Μασκ - Δείτε βίντεο

H στιγμή της έκρηξης του Starship της εταιρείας SpaceX / Βίντεο από Reuters

Εξερράγη ο διαστημικός πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση του από την Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

Σύμφωνα με το Reuters σχεδόν τέσσερα λεπτά μετά την απογείωσή του ακολούθησε έκρηξη.

BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo