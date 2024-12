Καζακστάν: «Ακούσαμε δυνατούς κρότους» - Συγκλονίζουν επιζώντες του Embraer

Δύο επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρίας Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον έναν δυνατό κρότο καθώς αυτό πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι της Τσετσενίας, στη νότια Ρωσία.

Το αεροσκάφος Embraer που εκτελούσε την πτήση J2-8243 συνετρίβη την Τετάρτη, σε μία μπάλα φωτιάς κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, αφού παρέκκλινε του αρχικού προορισμού του σε μια περιοχή στη νότια Ρωσία όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 29 επέζησαν.

«Μετά τον κρότο... νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», δήλωσε ο Σουμπχονκούλ Ραχίμοφ, ένας από τους επιζήσαντες της συντριβής, στο Reuters από το νοσοκομείο.

