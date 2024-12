Καζακστάν: Το δραματικό μήνυμα του πιλότου πριν τη συντριβή

Θρίλερ με τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν που στοίχισε τη ζωή σε 38 από τους 67 επιβαίνοντες. Κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν ανέφεραν στο Euronews ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο εδάφους - αέρος. Οι ειδικοί λένε ότι το αεροσκάφος θεωρήθηκε λανθασμένα ως ουκρανικό drone και χτυπήθηκε από τη ρωσική αεράμυνα.

Πλάνα δείχνουν τρύπες στην άτρακτο ενώ ο διάλογος με τον πύργο ελέγχου που διέρρευσε, δείχνει ότι ο πιλότος είχε χάσει τον έλεγχο, υποθέτοντας ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με σμήνος από πτηνά.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt