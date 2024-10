Συγκλόνισε στον ΟΗΕ πρώην όμηρος της Χαμάς: «Με βίασαν και με βασάνισαν»

Ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova, στις 7/10/2023 / ERTNEWS

Για 55 ολόκληρες ημέρες, η 40χρονη δικηγόρος Αμίτ Σουσάνα βρέθηκε αιχμάλωτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η δικηγόρος προχώρησε σε συγκλονιστικές περιγραφές για όσα έζησε στα χέρια των τρομοκρατών.

The moment Israeli hostages Amit Sousana (40) and Mia Schem (21) were released from 55 days in Hamas captivity.



This time the release was in broad daylight, obviously with the jeering crowds, and in the center of Gaza City, north of the Gaza Strip. pic.twitter.com/hcHEPZRzMl — Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 30, 2023

Στις 7/10/2023, ημέρα της σφαγής της Χαμάς, η Αμίτ Σουσάνα βρισκόταν στο σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά και άκουσε πυροβολισμούς. Αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, ενώ τους ενημέρωσε ότι θα προσπαθήσει να βρει μέρος για να κρυφτεί με ασφάλεια.

Η δικηγόρος Αμίτ Σουσάνα (δεξιά) / AP (Susan Walsh)

Δυστυχώς, η 40χρονη δεν κατάφερε να κρυφτεί εγκαίρως και η Χαμάς την πήρε όμηρο. Η στιγμή που την αιχμαλωτίζει η ισλαμιστική οργάνωση έχει καταγραφεί σε βίντεο, με τα πλάνα να αποδεικνύουν την τεράστια αντίσταση που προσπάθησε να φέρει η Σουσάνα αλλά και το μένος με το οποίο την κρατούσε η Χαμάς. Αρκεί να παρατηρήσει κάποιος ότι την πήραν σηκωτή, ώστε να την σταματήσουν.

7 monsters against 1 woman:

This video, taken by security cameras of Kfar Aza,shows the abduction of Amit Sosana by Hamas terrorists on Oct. 7.

Amit tried to resist& fight.

She was released last week.

There are still 136 hostages held in Gaza.

Hamas is ISIS. #BringThemAllHome pic.twitter.com/ZquUGWuWAY — Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) December 4, 2023

55 μέρες μετά, η Αμίτ Σουσάνα βρισκόταν ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν.

Αμίτ Σουσάνα: Η ομιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η 40χρονη απηύθυνε ομιλία στον ΟΗΕ, κατά την οποία κλήθηκε να περιγράψει όσα αδιανόητα έζησε αυτές τις 55 μέρες.

«Ήμουν μόνη, αλυσοδεμένη από τους αστραγάλους με μεταλλική αλυσίδα, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ και αναγκασμένη να ικετεύω για να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα», είπε.

Η Αμίτ Σουσάνα με την Κάμαλα Χάρις / AP (Susan Walsh)

«Μου επιτέθηκε σεξουαλικά ο τρομοκράτης της Χαμάς που με φρουρούσε. Με ανάγκασε να μπω στο ντους, ακολουθώντας με από κοντά, με το όπλο του να με σημαδεύει. Η βαριά του αναπνοή και το βλέμμα του ήταν τρομακτικά... Δεν είχα τη δύναμη να τον σταματήσω».

«Λίγες μέρες αργότερα, μεταφέρθηκα σε μια νέα τοποθεσία, όπου με παρακολουθούσαν άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς. Εκεί με βασάνισαν... Με κρέμασαν ανάποδα, με ξυλοκόπησαν και με ταπείνωσαν. Κάθε στιγμή φοβόμουν για τη ζωή μου», περιγράφει.

Hamas Captivity Survivor Amit Soussana Testifies at UN Security Council



"I urge you, It is your responsibility to protect human rights, to combat terrorism, and to bring those responsible for these heinous crimes to justice. The world is watching, waiting for the UN Security… pic.twitter.com/mtrzCXHVNH — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 23, 2024

Η Σουσάνα έκλεισε την ομιλία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αλλά και στον Λίβανο, όπως επίσης και για απελευθέρωση των ομήρων.

«Σας ικετεύω, μην κάνετε τα στραβά μάτια στα όσα φρικιαστικά βιώνουν αθώοι πολίτες. Είναι δική σας ευθύνη να προστατεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμήσετε την τρομοκρατία και να οδηγήσετε τους δράστες στη δικαιοσύνη. Απελευθερώστε τους ομήρους και βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν θα έχει τέτοια μοίρα».

