Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τέλος των χημειοθεραπειών

Απόδραση χωρίς τα παιδιά έκαναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στη Σκωτία, στα ανάκτορα του Μπαλμόραλ, το ησυχαστήριο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» την πριγκίπισσα της Ουαλίας, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά την ανακοίνωσή της ότι ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της.

Princess Kate spotted for first time since announcing she's finished chemotherapy pic.twitter.com/qw3Ol01qiU — The Sun (@TheSun) September 22, 2024

Το ζευγάρι εθεάθη την Κυριακή μέσα στο αυτοκίνητό του, στον δρόμο για την εκκλησία με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα.

Στη θέση του οδηγού ήταν ο Ουίλιαμ και δίπλα του καθόταν η Κέιτ Μίντλετον, φορώντας ένα καπέλο με φτερό κι ένα tweed παλτό.

Kate makes her first public appearance in over a month https://t.co/wq432cXHuD pic.twitter.com/PCPSm2Jj1v — The Sun (@TheSun) August 25, 2024

Τα βλέμματα τράβηξαν και τα σκουλαρίκια που επέλεξε να φορέσει, η αξία των οποίων, σύμφωνα με την Daily Mail αγγίζει τις 2.780 λίρες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τις δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο η ίδια υπογράμμισε στην τελευταία της ανακοίνωση ότι προτεραιότητά της πλέον είναι η υγεία της και η οικογένειά της.

Kate Middleton pictured for the first time since she announced she has finished chemotherapy https://t.co/HkINwGaNni pic.twitter.com/MGcQC8lstj — Mail+ (@DailyMailUK) September 22, 2024

Όπως είπε, θα ξεκινήσει να παραβρίσκεται σε λίγες δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα επίβλεψε την πρώτη συνάντηση στο παλάτι του Ουίνδσορ με συνεργάτες της.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ βρέθηκαν στη Σκωτία και το καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά τους. Το Σαββατοκύριακο είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στη φύση και να βρεθούν με τον Κάρολο και την Καμίλα, λίγο πριν φύγουν για τη μεγάλη τους περιοδεία στην Αυστραλία και τα νησιά Σαμόα τον επόμενο μήνα.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει πολύ καλή σχέση με την Κέιτ και στήριξαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους για τον καρκίνο.

Ο βασιλιάς συνεχίζει τις θεραπείες του, ενώ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο τύπος του καρκίνου που αντιμετωπίζει.



