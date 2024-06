Kate Middleton: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Δείτε το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά την αποκάλυψή της ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο, έκανε σήμερα η Kate Middleton.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε με λευκό φόρεμα με λεπτομέρειες από σκούρο μπλε, στην παρέλαση για τα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου. Ήταν χαμογελαστή και ευδιάθετη, καθώς συνόδευε τα τρία της παιδιά.

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3