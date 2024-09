Κ. Μίντλετον: «Τέλος οι χημειοθεραπείες. Στόχος να παραμείνω χωρίς καρκίνο»

Με ένα συγκινητικό βίντεο η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι τελείωσε τις χημειοθεραπείες / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Εννέα μήνες μετά τη διάγνωση ότι πάσχει από καρκίνο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ανακοίνωσε πως σταμάτησε τις χημειοθεραπείες και πως επιστρέφει στα καθήκοντά της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και μητέρα τριών παιδιών, αποκάλυψε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα πως μετά τον πολύμηνο αγώνα της ενάντια στον καρκίνο, τελείωσε τις προγραμματισμένες θεραπείες της, όμως συνεχίζει τη «μάχη» μέχρι την πλήρη ίασή της.

Έκανε εκτενή αναφορά στην οικογένειά της, η οποία στάθηκε «βράχος» δίπλα της και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους ήταν στο πλευρό της αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές.

Στιγμιότυπο από το βίντεο που ανήρτησε η πρίγκιπισσα της Ουαλίας / Βίντεο Twitter

«Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως την ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο.

Το ταξίδι για την ίαση του καρκίνου είναι πολύπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ιδίως για τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους.

Με ταπεινότητα, σας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με τα δικά σας τρωτά σημεία με τρόπο που δεν είχατε σκεφτεί ποτέ πριν, και μαζί με αυτό, μια νέα προοπτική για τα πάντα.

Αυτή η περίοδος υπενθύμισε πάνω απ' όλα στον Ουίλιαμ και σε μένα να σκεφτόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς συχνά θεωρούμε δεδομένα. Το να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε απλά.

Το να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω χωρίς είναι τώρα η εστίασή μου. Παρόλο που έχω τελειώσει τη χημειοθεραπεία, ο δρόμος μου προς τη θεραπεία και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς και πρέπει να συνεχίσω να παίρνω κάθε μέρα όπως έρχεται.

AP File Photo (Geoff Pugh)

Ωστόσο, ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά μου και να αναλάβω μερικές ακόμη δημόσιες υποχρεώσεις τους επόμενους μήνες, όταν μπορέσω.

Παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, εισέρχομαι σε αυτή τη νέα φάση της ανάρρωσης με μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και εκτίμησης της ζωής.

Ο Ουίλιαμ και εγώ είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που έχουμε λάβει και αντλούμε μεγάλη δύναμη από όλους εκείνους που μας βοήθησαν ανεξαρτήτως της στιγμής. Η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια όλων μας ήταν πραγματικά ταπεινωτική.

Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο - παραμένω μαζί σας, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να βγει φως, γι' αυτό αφήστε το φως να λάμψει έντονα».

