Κέιτ Μίντλετον: Νέα δημόσια εμφάνιση - έκπληξη, αυτή τη φορά στη Σκωτία!

Νέα δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο έκανε η Κέιτ Μίντλετον, ξαφνιάζοντας τους πάντες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας απαθανατίστηκε μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ, συνοδεύοντας τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα στον δρόμο για τη λειτουργία της Κυριακής σε εκκλησία στη Σκωτία.

Στο πίσω κάθισμα ήταν και ο πρίγκιπας Τζορτζ.

BREAKING: Kate makes rare public appearance as her and William join Charles at churchhttps://t.co/KCPiJ5vALo pic.twitter.com/F5vmSAVo3z