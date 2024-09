Μέση Ανατολή: Άγριο σφυροκόπημα του Λιβάνου μετά τις εκρήξεις βομβητών

Τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου από τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου με βομβητές που εξερράγησαν προκαλώντας δεκάδες νεκρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης ότι διεξήγαγαν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ, που όπως είπαν ήταν «έτοιμα να χρησιμοποιηθούν αμέσως (...) εναντίον της ισραηλινής επικράτειας».

#BREAKING #LEBANON #ISRAEL #LÍBANO



🔴 LEBANON :📹 ❗️ ISRAEL DEFENSE FORCES CONTINUE TO CARRY OUT STRIKES ON _HEZBOLLAH LOCATIONS IN SOUTHERN LEBANON



The attack began as Hezbollah leader Hassan Nasrallah began to deliver a speech on the events of the past two days. pic.twitter.com/4uIJE2E6jS — LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) September 19, 2024

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε περίπου 100 εκτοξευτήρες και άλλες τρομοκρατικές υποδομές», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, που υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να «κατεδαφίζει υποδομές και δυνατότητες του σιιτικού κινήματος για να υπερασπίσει το κράτος του Ισραήλ».

Την ίδια ώρα το πυροβολικό έπληξε την περιοχή Νακούρα του Λιβάνου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επέμεινε πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ «θα συνεχιστούν».

Χεζμπολάχ: «Μας κήρυξαν τον πόλεμο»

Χθες το απόγευμα, ο Χασάν Νασράλα, ηγέτης της Χεζμπολάχ, αναγνώρισε ότι η παράταξή του υπέστη πλήγμα «χωρίς προηγούμενο» μετά τα κύματα φονικών εκρήξεων τηλεπικοινωνιακών συσκευών που χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων στελέχη και μέλη της, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει απάντηση στις επιθέσεις αυτές ευρείας κλίμακας, την ευθύνη για τις οποίες φέρουν, όπως είπε, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

⚠️BREAKING: The Israeli Air Force has carried out approximately 65 airstrikes on Hezbollah targets in southern Lebanon in just the last 15 minutes.



Israel means business tonight. Wow. pic.twitter.com/jWyckHwYsB — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 19, 2024

Επισήμως, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις εκρήξεις αυτές, που ακολούθησαν την ανακοίνωση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι στόχοι του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλέον επεκτείνονται στα σύνορα με τον Λίβανο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές της ισραηλινολιβανικής μεθορίου από την 8η Οκτωβρίου 2023, όταν άρχισαν οι πρακτικά καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάx.

Χεζμπολάχ: «Το Ισραήλ θα υποστεί τρομερή τιμωρία»

Εν μέσω ατμόσφαιρας κορύφωσης της έντασης, η ισραηλινή διοίκηση εσωτερικού μετώπου ανακοίνωσε νέα μέτρα σε τομείς του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν και στο ανατολικό τμήμα της άνω Γαλιλαίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σαφέντ, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μείνουν στα σπίτια τους.

«Το Ισραήλ θα υποστεί τρομερή τιμωρία και δίκαιη ανταπόδοση εκεί που το περιμένει και εκεί που δεν το περιμένει», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα.

Στο χθεσινό τηλεοπτικό διάγγελμά του, ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει εσωτερική έρευνα για τις εκρήξεις της Τρίτης και της Τετάρτης σε βομβητές και ασυρμάτους, στις οποίες σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 3.000. Οι εκρήξεις ενέτειναν ακόμη περισσότερο την ανησυχία για πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην Εγγύς Ανατολή.

«Δεν θα μπορέσετε να γυρίσετε τους κατοίκους του ισραηλινού βορρά στα σπίτια τους», είπε ο Νασράλα απευθυνόμενος στους ισραηλινούς ηγέτες. «Το μέτωπο του Λιβάνου με το Ισραήλ θα παραμείνει ανοικτό ως το τέλος της επίθεσης στη Γάζα», επέμεινε. Η Χαμάς εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» της για την υποστήριξη.

Μέση Ανατολή: Ξεκίνησαν τα αντίποινα από τη Χεζμπολάχ

Από χθες το πρωί, η Χεζμπολάx ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον 17 επιθέσεις εναντίον 14 ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων.

This is Lebanon right now.

They have literally been asking for it for 11 months.



Our turn. pic.twitter.com/KmzJxDgHFz — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) September 19, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως δυο μέλη του «έπεσαν στη μάχη» στον βορρά.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, εχθρικό drone πέταξε χθες σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου κι ενεργοποίησε μεγάφωνα για τη μετάδοση μηνυμάτων εναντίον του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Νασράλα, κατηγορώντας τον πως προκαλεί απόλυτη καταστροφή.

Μέση Ανατολή: Δεκάδες νεκροί από τις εκρήξεις βομβητών

Οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που χρησιμοποιούσαν μέλη της Χεζμπολάχ την Τρίτη, ιδίως στη Βηρυτό, στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Μια ημέρα αργότερα, δεύτερο κύμα εκρήξεων, αυτή τη φορά σε ασυρμάτους, σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, αυξάνοντας σε 37 νεκρούς και 2.931 τραυματίες τον απολογισμό των θυμάτων του διημέρου.

Lebanon is burning tonight pic.twitter.com/5hFEchQEvr — Amir Tsarfati (@beholdisrael) September 19, 2024

Με αυτό το εκρηκτικό φόντο, η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανακοίνωσε χθες πως παρατείνει ως το τέλος του έτους την αναστολή των πτήσεών της από τη Νέα Υόρκη στο Τελ Αβίβ. Η American Airlines είχε ήδη ανακοινώσει την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ ως τα τέλη του Μαρτίου του 2025, η United Airlines επ’ αόριστον.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και Air France ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως παρατείνουν την αναστολή των πτήσεών τους προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό.

Από την πλευρά της η Qatar Airways ανακοίνωσε με άμεση ισχύ πως απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας οι επιβάτες που αναχωρούν από τη Βηρυτό να μεταφέρουν βομβητές και ασυρμάτους.

🚨🚨CRAZY strikes right now in Lebanon. I am seeing reports of 50-70 targets hit in less than 10 minutes. The Israeli media is saying that these are strikes that have not been seen in Lebanon since 10/7. pic.twitter.com/HDoOP63TIQ — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 19, 2024

Χωρίς να αναφερθεί στις εκρήξεις στον Λίβανο, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γκάλαντ είπε προχθές πως το «κέντρο βάρους» του πολέμου μεταφέρεται «στον βορρά».

Ως τώρα οι επίσημα διακηρυγμένοι στόχοι του πολέμου ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας ταυτόχρονα», είπε ο κ. Γκάλαντ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των δυνάμεων ασφαλείας της Χεζμπολάx, οι συσκευές επικοινωνίας, τόσο οι βομβητές όσο και οι ασύρματοι, είχαν «προγραμματιστεί εκ των προτέρων» για να εκραγούν.

Προκαταρκτική έρευνα των λιβανικών αρχών έδειξε πως οι συσκευές αυτές παγιδεύτηκαν με εκρηκτικές ύλες προτού μπουν στη χώρα, σύμφωνα με επιστολή της μόνιμης αντιπροσωπείας του Λιβάνου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που περιήλθε χθες σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ανακοίνωσε πως κατέθεσε διαμαρτυρία στο ΣΑ του ΟΗΕ μετά την ισραηλινή «κυβερνοτρομοκρατική επίθεση που αποτελεί έγκλημα πολέμου».

Μέση Ανατολή: Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της κρίσης

Η Τουρκία κατηγόρησε από την πλευρά της το Ισραήλ πως έχει βαλθεί να «εξαπλώσει τον πόλεμο στον Λίβανο», ενώ η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και ο ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχία και κάλεσαν να αποφευχθεί «κλιμάκωση».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, υποσχέθηκαν «συντριπτική ανταπόδοση από το μέτωπο της αντίστασης», χαλαρή συμμαχία ένοπλων οργανώσεων σε όλη την περιοχή, που αντιμετωπίζουν με εχθρότητα το Ισραήλ και τους συμμάχους του, πάνω απ’ όλους τις ΗΠΑ.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί διπλωματική λύση στη σύγκρουση του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και αυτή είναι η καλύτερη επιλογή», είπε χθες η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιερ σε διαπιστευμένους συντάκτες στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του χθες το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε με βίντεο απευθείας στους «φίλους του» πολίτες του Λιβάνου για να τονίζει πως «υπάρχει διπλωματική οδός» και ο πόλεμος «δεν είναι αναπόφευκτος».

Ταυτόχρονα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Πάνω από 41.272 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο