Πανηγυρική επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως προέδρου της Κομισιόν 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επανεκλογής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια δεύτερη πενταετή θητεία.

Μάλιστα, παρά τις πληροφορίες για εκλογή – θρίλερ ή και ενδεχόμενη καταψήφισή της υποψηφιότητάς της λόγω της μυστικής ψηφοφορίας, τελικά η ντερ Λάιεν πέτυχε μία σχετικά άνετη επανεκλογή.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Μαρία Ψαρά, η άνετη επανεκλογή της οφείλεται και στην υπερψήφισή της από αρκετούς «πράσινους» ευρωβουλευτές.

Συγκεκριμένα, η 65χρονη Γερμανίδα πολιτικός και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής με 401 ψήφους από το σύνολο των 707 ευρωβουλευτών που ψήφισαν. Κατά ψήφισαν 284 ευρωβουλευτές και 15 ψήφισαν αποχή. Υπήρχαν και 7 άκυρα. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και με κάλπη.

Οι πανηγυρισμοί της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

Την επανεκλογή ης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο κορυφής στις 27 Ιουνίου 2024.

Τα συγχαρητήριά του στην επανεκλεγείσα πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο X.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.