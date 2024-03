Κέιτ Μίντλετον: «Δεν είμαι εγώ στο βίντεο», λέει η σωσίας της

Ούτε στα μάτια τους δεν πιστεύουν πια οι Βρετανοί! Έτσι και η ύστατη προσπάθεια της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ να τους καθησυχάσουν και να τους δείξουν ότι αναρρώνει ομαλά από την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε, έπεσε στο κενό.

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας προσπάθησαν να δείξουν ότι όλα είναι καλά, διαρρέοντας ένα βίντεο που τους έδειχνε να κάνουν τα ψώνια τους. Παρ’ όλ’ αυτά, οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας αποφάνθηκαν ότι στο βίντεο δεν είναι η Κέιτ, αλλά σωσίας της.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw