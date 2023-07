Ιαπωνία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Τόκιο

Πανικός επικράτησε στο κέντρο του Τόκιο στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα, ωστόσο συντρίμμια σκορπίστηκαν σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

An explosion has reportedly occurred in a building on the west side of the JR Shimbashi Station in Tokyo. https://t.co/ZCXt4JayeY