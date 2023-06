Εκτεθειμένος ο Τραμπ: «Έλεγε πώς θα ήταν να κάνει σεξ με την κόρη του»

Νέο βιβλίο αοκαλύπτει τα σεξιστικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την κόρη του Ιβάνκα - Ruptly

Τα άπλυτα του Ντόναλντ Τραμπ βγάζει στη φόρα νέο βιβλίο για τη ζωή του πρώην Αμερικανού προέδρου, καθώς αποκαλύπτει απίστευτες χυδαιότητές του απέναντι στην κόρη του Ιβάνκα.

Στο βιβλίο του «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump», ο Μάιλ Τέιλορ, πρώην στέλεχος της διοίκησης Τραμπ, περιγράφει διάφορα περιστατικά του πρώην προέδρου που έκανε αρκετές γυναίκες να αισθανθούν άβολα.

Σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου, που εξασφάλισε το Newsweek, ο Τραμπ φέρεται να έκανε άσεμνα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του Ιβάνκα και να συζητούσε με τον τότε προσωπάρχη του για το «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της». Αυτό μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο, φέρεται να προκάλεσε την επίπληξη του προσωπάρχη του.

Ένα νέο βιβλίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς αποκαλύπτει χυδαιότητες που έλεγε για την κόρη του Ιβάνκα - AP

«Οι βοηθοί του είπαν ότι μιλούσε για το στήθος της Ιβάνκα Τραμπ, για τα οπίσθιά της και για το πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της, σχόλια που κάποτε οδήγησαν τον Τζον Κέλι να υπενθυμίσει στον πρόεδρο ότι η Ιβάνκα ήταν κόρη του», γράφει ο Τέιλορ.

«Στη συνέχεια, ο Κέλι μού διηγήθηκε εκ νέου αυτή την ιστορία με εμφανή απέχθεια. Ο Τραμπ, είπε, είναι ''ένας πολύ-πολύ κακός άνθρωπος''», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ φέρεται να συζητούσε πώς θα ήταν να έκανε σεξ με την κόρη του Ιβάνκα - AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε φέρει σε δύσκολη θέση αρκετές γυναίκες μέσα στον Λευκό Οίκο με την σεξιστική του συμπεριφορά.

«Υπάρχουν ακόμη αρκετές γυναίκες από τη διοίκηση Τραμπ που δεν έχουν μιλήσει για την άνιση μεταχείριση που αντιμετώπισαν στη διοίκηση, στην καλύτερη περίπτωση, και τον απόλυτο σεξισμό που βίωσαν στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, στη χειρότερη», δήλωσε ο Τέιλορ στο Newsweek.

Ντόναλντ Τραμπ: «Απροκάλυπτα σεξιστής»

Ο Τέιλορ περιγράφει επίσης τον «απροκάλυπτο σεξισμό του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις γυναίκες της κυβέρνησής του.

Το βιβλίο αποκαλύπτει τη σεξιστική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι και σε άλλες γυναίκες της κυβέρνησής του - AP

Ο ίδιος έγινε μάρτυρας ακραίας συμπεριφοράς του Τραμπ απέναντι στην Κίρστεν Νίλσεν, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας από τ 2017 έως το 2019.

«Όταν ήμασταν μαζί του, η Κίρστεν έκανε ό,τι μπορούσε για να αγνοήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου. Την αποκαλούσε "γλυκιά μου" και "αγάπη μου" και σχολίαζε το μακιγιάζ και τα ρούχα της», γράφει ο Τέιλορ στο βιβλίο του.

Ύστερα από ένα χοντροκομμένο σχόλιο του Τραμπ, θυμάται τη Νίλσεν να του ψιθυρίζει: «Πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες».

Αρκετές γυναίκες στον Λευκό Οίκο είχαν έρθει σε δύσκολη θέση από τα σεξιστικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ - AP

Η Κέλιαν Κόνγουεϊ, ανώτερη σύμβουλος του Τραμπ από το 2017 έως το 2020 είναι μια ακόμα γυναίκα που έπεσε θύμα του σεξισμού του πρώην Αμερικανού προέδρου. Κάποτε μάλιστα η ίδια τον είχε χαρακτηρίσει «μισογύνη τραμπούκο», μετά από μια συνάντηση κατά την οποία είχε βρίσει αρκετές γυναίκες της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ είχε ξεσπάσει κατά της Νίλσεν και άλλων στελεχών του Λευκού Οίκου σχετικά με τα σύνορα κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιστατικό.

Πηγή από το γραφείο της Κόνγουεϊ αρνήθηκε ότι έκανε το σχόλιο. «Αυτό είναι ψέμα», δήλωσε η πηγή στο Newsweek. «Παρά την προσπάθεια να λάβει τα 15 λεπτά φήμης, ο Μάιλς Τέιλορ θα έπρεπε να παραμείνει "Ανώνυμος"».

Ο Τέιλορ, πάντως, περιέγραψε ένα ακόμα επεισόδιο που έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου.

«Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ νόμιζε ότι είδε έξω τη Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, τότε εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους προσωπικούς του βοηθούς, όχι η Σάντερς. “Ουπς. Ήμουν έτοιμος να πω: Σάρα, έχεις χάσει πολύ βάρος”, είπε ο Τραμπ», αναφέρει στο βιβλίο του ο Τέιλορ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο