Η στιγμή που η αυτοκινητοπομπή με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβαίνει στη λιμουζίνα του φτάνει στο δικαστήριο του Μαϊάμι/ ΑΡ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο να μην επικοινωνεί με πιθανούς μάρτυρες στην υπόθεση, όπως μεταδίδει το CNN.

#CNN reporting that #Trump is under arrest and in federal custody



