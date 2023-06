Φρίκη στο Οχάιο: Πατέρας έβαλε στη σειρά τα 3 αγόρια του και τα εκτέλεσε

Δε χωρά ανθρώπινος νους το απάνθρωπο τριπλό έγκλημα στο Οχάιο των ΗΠΑ. Τρία αγόρια, ηλικίας 7, 4 και 3 ετών δολοφονήθηκαν από τον ίδιο τους τον πατέρα, ο οποίος τα έβαλε στη σειρά και τα εκτέλεσε εν ψυχρώ.

Ο Τσαντ Ντόερμαν συνελήφθη λίγη ώρα μετά το σοκαριστικό του έγκλημα την περασμένη Πέμπτη και κρατείται στην κομητειακή φυλακή Κλέρμοντ.

Οι αποκαλύψεις για το φρικτό έγκλημα σοκάρουν. Όπως είπε ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Γκαστ, ο Ντόερμαν σχεδίαζε τις αποτρόπαιες δολοφονίες για μήνες. Ο δράστης έβαλε στη σειρά τους τρεις μικρούς γιους του και τους εκτέλεσε τον ένα μετά τον άλλο.

Bodycam footage of police in #Ohio bravely arrested 32-year-old Chad Doerman. Heartless #Doerman lined up his innocent boys aged 3, 4 and 7 at their home and executed them with a rifle. At the time of arrest, the rifle was sitting next to this heartless father. pic.twitter.com/lEBH6Z5BjJ