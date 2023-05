ΗΠΑ: Ντετέκτιβ βρήκε τον δολοφόνο εγκύου μετά από 26 χρόνια

Ένας ντετέκτιβ που δεν το έβαλε κάτω και ασχολήθηκε με υπόθεση που είχε μπει στο αρχείο, φαίνεται πως έβαλε το λιθαράκι του ώστε να τιμωρηθεί ο άνδρας που στραγγάλισε 36χρονη έγκυο πριν από 26 χρόνια, μπροστά στα μάτια του 4χρονου γιου της.

Η υπόθεση δολοφονίας της Τζασμίν Πόρτερ, στις αρχές Φεβρουαρίου του 1996, είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ, αλλά και τους αστυνομικούς που είχαν μεταβεί στον τόπο του εγκλήματος. Ένα μικρό αγοράκι σκούπιζε τα αίματα από τη μύτη της νεκρής μητέρας του και προσπαθούσε με μία παγοκύστη να τη συνεφέρει. Η 36χρονη που κειτόταν νεκρή ήταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Εικάζεται ότι το παιδί ήταν επί τουλάχιστον 24 ώρες στο πλευρό της νεκρής μαμάς του.

What came next was a 20-month cold case investigation into the murder of Ms. Porter, a beautiful 36-year-old woman from an adoring family. pic.twitter.com/JADVWtturL

Το δυάρι όπου έμενε η νεαρή τραγουδίστρια και μεγάλωνε μόνη τον γιο της όλα ήταν πεντακάθαρα και τακτοποιημένα. Δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης ή πάλης. Πολύ αργότερα, το παιδί μπόρεσε να πει στους αστυνομικούς ότι είχε δει ένα άνδρα πάνω από τη μητέρα του. Οι αστυνομικοί είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για βιασμό και στραγγαλισμό, όμως η υπόθεση έμεινε ανεξιχνίαστη.

Πέρασαν πάνω από 25 χρόνια για να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Στο Μπρονξ υπηρετούσε εδώ και πολλά χρόνια στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ένας επίμονος ντετέκτιβ, ο Ρόμπερτ Κλάιν. Στα τέλη του 2020 δέχθηκε ένα τηλεφώνημα για κάποια μαρτυρία ενός έγκλειστου σε κάποια αμερικανική φυλακή για μια παλιά δολοφονία με θύμα μια κάποια Τζάσμιν Πόρτερ.

Jasmine Porter’s 4-year-old son watched as a man assaulted, then killed her in their Bronx apartment in 1996. Decades later, N.Y.P.D. Detective Robert Klein began trying to solve the case.



A thread: https://t.co/HjZBQX9RG7 pic.twitter.com/50WI2ie8Yo