ΗΠΑ: Πώς ένα κυπελάκι καφέ βοήθηκε στην εξιχνίαση δολοφονίας μιας 19χρονης

Μετά από σχεδόν μισό αιώνα εξιχνιάστηκε η δολοφονία μιας 19χρονης στις ΗΠΑ, με τον 68χρονο σήμερα δράστη να εντοπίζεται από τις αρχές μέσω μιας πρωτοποριακής τεχνικής ανάλυσης DNA.

Η αστυνομία έφτασε στον 68χρονο Ντέιβιντ Σινοπόλι, όταν πέταξε το χάρτινο κυπελάκι του καφέ του σε κάδο απορριμμάτων στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφιας πριν πέντε μήνες, στις 11 Φεβρουαρίου. Οι ερευνητές εξέτασαν το DNA και το ταυτοποίησαν με το δείγμα DNA από το γενετικό υλικό που είχε συλλεχθεί από τα εσώρουχα και το καλσόν της κοπέλας το 1975 και είχε αποθηκευτεί σε τράπεζα DNA.

O Ντέιβιντ Σινοπόλι από την Πενσυλβάνια αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που δολοφόνησε την άτυχη Λίντι Σου Μπίχλερ πριν από 47χρόνια.

This is a picture of the suspect 68-yr-old David Sinopoli. After being identified through @Parabon genealogy, @Lancaster_DA detectives identified that at one point, he lived in the same apt complex as the murder victim Lindy Sue Biechler. @CBS21NEWS pic.twitter.com/NN7lryMUKN