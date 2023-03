ΗΠΑ: Μαχαίρωσε 33 φορές επιβάτη λεωφορείου - Ο οδηγός δεν άνοιγε τις πόρτες

Ακόμα μια φρικιαστική δολοφονία σημειώθηκε στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες, όταν οδοντίατρος από το Κολοράντο φέρεται να δηλητηρίασε τη σύζυγό του, ώστε να συνεχίσει τη ζωή του με την ερωμένη του.

Ένα απίστευτο βίντεο από τις ΗΠΑ που βλέπει το φως της δημοσιότητας προκαλεί σοκ, καθώς δείχνει τη στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης με 33 μαχαιριές με θύτη έναν 59χρονο και θύμα ένα 30χρονο επιβάτη λεωφορείου.

Η δολοφονική επίθεση – που διήρκεσε τέσσερα λεπτά - σημειώθηκε στο Λας Βέγκας μετά από διαμάχη των δύο ανδρών μέσα στο λεωφορείο.

Disturbing video from inside a Las Vegas RTC bus shows a man stabbing another man 33 times over the course of several minutes before the bus stops and opens its doors. No one is seen helping the stabbing victim for 7 minutes. https://t.co/hO4dU2sOmo pic.twitter.com/jCtwIvolaI