ΗΠΑ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για UFO - Τι δήλωσε Αμερικανός στρατηγός

Nέα κατάρριψη άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου στις ΗΠΑ / Βίντεο από ΕΡΤ

Μυστήριο επικρατεί γύρω από τα ιπτάμενα αντικείμενα που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι εκτιμήσεις για την προέλευση και το είδος τους δίνουν και παίρνουν, ενώ Αμερικανός στρατηγός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν εξωγήινη προέλευση.

Ο αμερικανικός στρατός δεν είναι σίγουρος ποια ήταν τα ιπτάμενα αντικείμενα που χτύπησαν πάνω από τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με το BBC.

«Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν τα αντικείμενα ίπταντο χρησιμοποιώντας αέριο ή διαθέτουν κάποια άγνωστα συστήματα πρόωσης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματικός.

Το αντικείμενο που καταρρίφθηκε πάνω από λίμνη στο Μίσιγκαν, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, έχει περιγραφεί από αξιωματούχους της Άμυνας ως μια μη επανδρωμένη «οκταγωνική δομή» με σχοινιά συνδεδεμένα σε αυτό. Καταρρίφθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Το περιστατικό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το...κύμα εμφάνισης άγνωστων αντικειμένων σε μεγάλο υψόμετρο, τα οποία καταρρίφθηκαν πάνω από τη Βόρεια Αμερική αυτόν τον μήνα.

Ο Αμερικανός στρατηγός Γκλεν Βαν Χερκ, δήλωσε ότι θα αφήσει τους ειδικούς σε θέματα αντικατασκοπείας να καταλάβουν τι συμβαίνει, όταν ρωτήθηκε εάν είναι πιθανό τα αντικείμενα να είναι εξωγήινες μορφές.

«Δεν έχω αποκλείσει τίποτα αυτή τη στιγμή», προσέθεσε.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει καταρρίψει μέχρι στιγμής συνολικά τέσσερα αντικείμενα - μαζί με το κινεζικό μπαλόνι- και «ένας λόγος για την απομάκρυνσή τους από τον ουρανό ήταν επειδή αποτελούσαν πιθανή απειλή για την πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ».

Tο κινεζικό μπαλόνι που κατέρριψαν οι ΗΠΑ / AP

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs