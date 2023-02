Οι ΗΠΑ χτύπησαν το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι - Eύσημα από Μπάιντεν

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας / Βίντεο από Open

Τέλος στο θρίλερ με το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, καθώς ο στρατός των ΗΠΑ το κατέρριψε πάνω από τον Ατλαντικό.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν απόψε το κινεζικό μπαλόνι που πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον εναέριο χώρο τους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.



Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs