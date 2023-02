Ρίγη συγκίνησης για την Aya - Χιλιάδες άνθρωποι ζητούν να την υιοθετήσουν

Συγκίνηση για το βρέφος που ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα χαλάσματα, δεμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ελπίδα ζωής μέσα από τα χαλάσματα έδωσε ένα νεογέννητο βρέφος στη Συρία που γεννήθηκε στα συντρίμμια μετά τον φονικό σεισμό. Απεγκλωβίστηκε με τον ομφάλιο λώρο ενωμένο ακόμη με τη νεκρή μητέρα του.

Η μητέρα του βρέφους, καταπλακωμένη από τα ερείπια, έχασε τη μάχη για τη ζωή, όμως το κοριτσάκι διεσώθη. Στη μικρή δόθηκε το όνομα Aya, που στα αραβικά σημαίνει «θαύμα».

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc