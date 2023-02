Μυστήριο με την εξαφάνιση της 11χρονης Kaitlyn στη Σκωτία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία, μετά την εξαφάνιση μιας 11χρονης μαθήτριας στο Gala Park της πόλης Galashiels.

Τα ίχνη της Kaitlyn Easson χάθηκαν γύρω στις 5.30 μ.μ. την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και η εξαφάνισή της χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «εκτός χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σκωτιας, η Kaitlyn έχει ύψος 1,58 μ., είναι αδύνατη και έχει μακριά ξανθά μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα λευκό πουλόβερ, καφέ παντελόνι και μπότες.

Officers are appealing for the help of the public to trace an 11-year-old girl reported missing from Galashiels.



Kaitlyn Easson was last seen in the Gala Park area around 5.30pm on Sunday, 5 February, 2023.https://t.co/R6LsWomcdX pic.twitter.com/E9PVDn6Sda