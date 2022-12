Ιορδανία: Εικόνες αποκάλυψης - Πλημμύρισε η αρχαία Πέτρα

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ιορδανία - Βίντεο από Reuters

Πλημμύρες «σάρωσαν» την αρχαία Πέτρα στην Ιορδανία, με τις εικόνες να αποτυπώνουν σκηνές χάους, όπου τουρίστες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν από τα νερά που πέφτουν με ορμητική μανία στο φαράγγι στην είσοδο του ναού στο αρχαιολογικό μνημείο.

Σημειώνεται ότι διατάχθηκε από τις Αρχές η εκκένωση του αρχαιολογικού μνημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τουριστών, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 1.700 άνθρωποι – τουρίστες και ντόπιοι – εκκένωσαν την περιοχή.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.



Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S