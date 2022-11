Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι της Οδησσού

Βίντεο από παλιότερους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο - Βίντεο από AP

Το νότιο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία επλήγη σήμερα το πρωί από ρωσικό πύραυλο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε επίσης στην πόλη Ντνίπρο. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε όλη την πόλη.

Explosions are being reported in occupied #Dzhankoi, #Crimea. Allegedly, a #Russian airfield was hit. pic.twitter.com/0QBZRxJplS