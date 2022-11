Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων - Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα

Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως σε Κίεβο, Πολτάβα, Μικολάιβ, Ντνίπρο Τσερνίχιβ και Χάρκοβο στέλνοντας του κατοίκους στα καταφύγια.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο πολυκατοικίες στην περιοχή Πετσέρσκ. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πυραυλική επίθεση.

Ο ίδιος έγραψε στο Telegram ότι διασώστες βρίσκονταν στο σημείο και ότι πολλοί πύραυλοι είχαν επίσης καταρριφθεί, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τυχόν θύματα.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνουν φλόγες να ξεχύνονται από μια μικρή πολυκατοικία.

Ανταποκριτής του Reuters που έφτασε στο σημείο μετά την επίθεση είπε ότι περίπου 15 κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την πλευρά της πενταώροφης πολυκατοικίας που σιγοκαίει. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγιο υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.

«Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντρι Γιερμάκ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, με πυραύλους να καταστρέφουν ενεργειακές υποδομές καθώς και κτίρια κατοικιών.

Πολλοί αιχμάλωτοι πολέμου των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων κατά τη σύγκρουση στην Ουκρανία υποβάλλονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροσόκ, προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Η απαγόρευση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης είναι απόλυτη, ακόμα -για την ακρίβεια, κυρίως-σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης», ανέφερε η Ματίλντα Μπόγκνερ, επικεφαλής της αποστολής παρακολούθησης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ουκρανία, μέσω βιντεοδιάσκεψης από το Κίεβο.

Η ίδια ανέφερε ότι οι δύο χώρες συμμετέχουν στην Τρίτη Σύμβαση της Γενεύης, που ορίζει τις προϋποθέσεις για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου.

Κατά τους τελευταίους μήνες, η αποστολή πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 159 αιχμαλώτους πολέμου (139 άνδρες και 20 γυναίκες) που κρατούνταν από τη Ρωσία και συνδεόμενες με αυτή ένοπλες ομάδες και 175 αιχμαλώτους πολέμου (όλοι άνδρες) που κρατούνταν από την Ουκρανία.

Η αποστολή είχε απρόσκοπτη πρόσβαση στα σημεία περιορισμού των αιχμαλώτων που ελέγχονταν από την ουκρανική κυβέρνηση, αλλά ο ΟΗΕ, παρά τα αιτήματά του, δεν είχε πρόσβαση στους αιχμαλώτους πολέμου που κρατούνται από τη Ρωσία και συνδεόμενες με αυτή ένοπλες ομάδες. Ο ΟΗΕ κατάφερε να πάρει συνεντεύξεις από Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που απελευθερώθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τους αιχμαλώτους πολέμου που βρέθηκαν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, «η μεγάλη πλειονότητα των προσώπων με τους οποίους μιλήσαμε υπέστησαν βασανισμούς και κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους» σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την Μπόγκνερ.

Κατά την αιχμαλώτισή τους, ορισμένοι υπέστησαν ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προς τον τόπο κράτησής τους «συχνά με υπερπλήρη φορτηγά ή λεωφορεία», χωρίς πρόσβαση σε νερό ή σε τουαλέτα για τουλάχιστον μία ημέρα.

«Τα χέρια τους ήταν δεμένα και τα μάτια τους καλυμμένα με κολλητική ταινία τόσο σφιχτά που άφηναν τραύματα στους καρπούς και το πρόσωπό τους», είπε η Μπόγκνερ.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ